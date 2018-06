O nowe ulice powiększy Strefa Płatnego Parkowania na Aniołkach, Głównym i Starym Mieście oraz w Oliwie. Przez lipiec i sierpień SPP obowiązywała będzie także w Jelitkowie.

Lista ulic:



Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Miasta Gdańska:

opłata za pierwszą godzinę parkowania: 3 zł

opłata za drugą godzinę parkowania: 3,60 zł

opłata za trzecią godzinę parkowania: 4,30 zł

opłata za czwartą i kolejne godziny parkowania: 3 zł

opłata dodatkowa za brak uiszczenia opłaty za parkowanie, jeśli zostanie uiszczona w ciągu 7 dni kalendarzowych (maksymalnie dwa razy w roku kalendarzowym): 30 zł

opłata dodatkowa za brak uiszczenia opłaty za parkowanie (po przekroczeniu 7 dni kalendarzowych lub trzecim przypadku w roku kalendarzowym): 50 zł

Na nowych ulicach objętych SPP kontrolerzy Zarządu Dróg i Zieleni będą wkładali za wycieraczki zaparkowanych samochodów informację o poborze opłat.- Mieszkańcom będziemy przypominać jednocześnie o możliwości zaopatrzenia się w Kartę Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca. Jej miesięczny koszt to 10 zł. Informacja będzie stosowana od 27 czerwca do końca pierwszego tygodniu objęcia poborem opłat nowych ulic - informujePrzypomnijmy, że opłata za postój samochodów w sektorach: Główne Miasto, Stare Miasto i Wrzeszcz pobierana jest w dni powszednie w godz. 9.00 – 17.00.W sektorach Aniołki, Oliwa oraz Przymorze parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania płatne jest w dni powszednie w godz. 9.00 – 15.00.Parkowanie w sektorze Jelitkowo płatne jest od 01.07 do 31.08 w dni powszednie w godz. 09.00 – 17.00. Parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w soboty, niedziele i święta jest bezpłatne, niezależnie od dzielnicy.Opłatę za postój samochodu można uiścić gotówką lub kartą płatniczą w parkomacie oznaczonym logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Opłaty można również dokonać za pośrednictwem systemu opłat mobilnych w Gdańsku (do wyboru): CityParkApp, ePark, moBILET, mPay, Pango, SkyCash.