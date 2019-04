Od 1 maja rusza nowa oferta Gdańskiej Karty Turysty

Pakiet Zwiedzanie

umożliwia bezpłatne wejścia do ponad 20 atrakcji turystycznych, i niezmiennie od kilku lat cieszy się największą popularnością wśród kupujących.

Pakiet Rodzina & Zabawa

to propozycja dla całych rodzin, dla których wybrano specjalne obiekty i usługi im dedykowane.

Oba warianty dostępne są w trzech przedziałach czasowych, tj. 24h, 48h i 72h. Ostatni z wymienionych pakietów, Pakiet Komunikacja z Biletem Metropolitalnym, to opcja dla osób planujących regularne korzystanie ze środków komunikacji miejskiej w Trójmieście. Warto dodać, że użytkownicy Pakietu Zwiedzanie i Pakietu Rodzina & Zabawa także mogą skorzystać z Biletu Metropolitalnego, doładowując go do swoich kart.

W nowej ofercie po raz pierwszy znajdzie się również Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, zwiedzanie Gdańska z perspektywy piętrowych autobusów globalnej marki Citysightseeing Hop-On Hop-Off, rejsy Holiday Boat Gdańsk czy codzienne wycieczki rowerowe oferowane przez Poland by Locals.

W czerwcu turyści będą mogli korzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej, która będzie alternatywą dla tradycyjnych kart. Kart, których najnowsza szata graficzna będzie nawiązywała do 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r. oraz do 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W ofercie pojawi się także drugi wariant Pakietu Komunikacja z biletem na środki transportu publicznego w obrębie tylko Gdańska, a w ramach wszystkich pakietów turyści zyskają możliwość podziwiania uroków Gdańska z wysokości tarasu widokowego w biurowcu Olivia Star (wysokiego na 156 metrów!

Kartę Turysty możemy nabyć w punktach Informacji Turystycznej w Gdańsku, w kilkunastu hotelach partnerskich oraz w portalu sprzedażowym

www.kartaturysty.visitgdansk.com.