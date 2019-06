Od czerwca można składać wnioski o Gdański Bon Żłobkowy

Gdańscy rodzicie i opiekunowie korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3 mogą skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Świadczenie to jest przyznawane na okres roku szkolnego, a jego wysokość wynosi nawet 500 zł.

Bon żłobkowy stanowi realne wsparcie, które pomoże finansowo rodzicom niemogącym skorzystać z publicznych form opieki i decydującym się na placówki niepubliczne.

– Dlaczego to robimy? Po pierwsze dlatego, że zawsze jesteśmy po stronie gdańskich rodzin. Po drugie, ponieważ bardzo chcemy, aby młodzi rodzice, którzy chcą wrócić na rynek pracy, mogli to zrobić jak najszybciej – mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.



Cele: prorodzinny i aktywizacyjny

Głównym celem bonu żłobkowego jest wyrównanie dostępu do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 dla osób aktywnych zawodowo i tych, które wracają na rynek pracy. Drugim celem, jest cel aktywizacyjny: świadczenie przysługuje z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku pod warunkiem podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w miesiącu następującym po pierwszym miesiącu, na które jest ustalane prawo do świadczenia

– Wsparcie w postaci bonu żłobkowego to pomoc dla rodzin, które nie mogą skorzystać z publicznych żłobków. Chodzi o dopłaty do żłobków zarejestrowanych, prowadzonych także przez inne organizacje, m.in. religijne. Przeznaczamy na ten cel 9,5 mln zł. Co ważne, dzięki temu powstaną nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3, a to oznacza możliwość aktywizacji zawodowej kobiet – dodaje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych.



Ile wynosi świadczenie i kto może z niego skorzystać?

Gdański Bon Żłobkowy przyznawany jest na rok szkolny, czyli od 1 września do 30 sierpnia. Jego wysokość stanowi różnicę między opłatą stałą ponoszoną przez rodziców dziecka umieszczonego w placówce niepublicznej a opłatą stałą ponoszoną przez rodziców dzieci korzystających z zasobu Gdańskiego Zespołu Żłobków (obecnie 459 zł/mies.). Maksymalna kwota, jaką można uzyskać, wynosi 500 zł miesięcznie.

Bon przysługuje na dziecko od dnia objęcia go opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia.

Wsparcie w postaci bonu mogą otrzymać pracujący rodzice, którzy mieszkają i płacą podatki w Gdańsku, nie przebywają na urlopie wychowawczym i nie przekraczają kryterium dochodowego wynoszącego 2,5 tys. zł netto na jednego członka rodziny. Aby otrzymać bon, trzeba zrezygnować z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków oraz mieć zawartą umowę o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w jednostce niepublicznej.

Z bonu mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest nauka w systemie dziennym, udział w stażu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową. Bon otrzymają także osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.



Komu bon nie przysługuje

Bonu nie otrzymają natomiast osoby, których dziecko zostało objęte opieką przez Gdański Zespół Żłobków lub umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Nie przysługuje on także osobom, które nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski o Gdański Bon Żłobkowy przyjmowane są od początku czerwca. Za ich przyjęcie i rozpatrzenie odpowiedzialne jest Gdańskie Centrum Świadczeń.



Wnioski można składać

Osobiście:

Gdańskie Centrum Świadczeń

Dział Obsługi Mieszkańców

ul. 3 Maja 9

80-802 Gdańsk

Za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń

ul. Powstańców Warszawskich 25

80-152 Gdańsk

Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl.

Informacji dotyczących Gdańskiego Bonu Żłobkowego udziela również Gdańskie Centrum Kontaktu, tel. 58 52 44 500, e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl