Po blisko pół roku niebiesko-żółte pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej znów pojadą na tej stacji w kierunku Gdyni po torze 501. Zakończyła się wreszcie przebudowa muru oporowego wzdłuż ul. Białej.

Pasażerowie SKM mają w końcu odetchnąć. Wraz z przywróceniem drugiego toru na stacji we Wrzeszczu mają się skończyć kilkuminutowe, „stałe” opóźnienia, które irytowały ich w ostatnich miesiącach. Znów z peronu nr 4 prosto do pociągów wsiadać będą też mogli klienci Galerii Metropolia.Według pierwotnych założeń, rozpoczęty w sierpniu remont muru miał potrwać do grudnia. W trakcie prac okazało się jednak, że wykryto m.in. okablowanie, które nie było przewidziane w projekcie przebudowy, i budowlańcy potrzebują dodatkowych dwóch miesięcy. Drugiego terminu udało się dotrzymać.W ramach wartych około 3 milionów złotych prac firma Aarsleff z Warszawy m.in. wypełniła ubytki w murze oporowym i zabezpieczyła go także przed graffiti i wilgocią. Mocno skorodowaną balustradę zastąpiono nową, zachowująca historyczny kształt.