Od marca e-dowody. Gdańsk jest gotowy

Od 4 marca w całej Polsce pojawią się nowe wzory dokumentów tożsamości, tzw. e-dowody. Gdańsk jako jedno z większych miast przetestowało procedurę otrzymywania tego dokumentu. O tym, czym jest e-Dowód opowiadają: dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich –Tomasz Filipowicz oraz zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich – Monika Wojda. e-dowód – brzmi gadżeciarsko i ekstrawagancko, czy nowym dokumentem możemy zaimponować wśród znajomych? Czym jest taki dowód?

Monika Wojda:Może się wydawać, że e-Dowód oznacza, że będzie to dokument elektroniczny. Tymczasem trzeba podkreślić, że nie jest to aplikacja komputerowa ani specjalny program. Będzie to bardzo podobny dowód do tego plastikowego, który posiadamy. Do jego środka zostaną po prostu wkodowane w warstwie elektronicznej nowe informacje.

Tomasz Filipowicz: I to warto podkreślić, bo wielu z nas słysząc o czymś z przedrostkiem „e-”, będzie myślało o czymś wirtualnym. A to będzie znany plastikowy dokument, który będzie miał dodatkowe funkcje.

Na przykład?

TF: Możemy w dowodzie zakodować opcję podpisu osobistego, czyli mieć możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów. Taki e-dowód może przyspieszyć odprawę na lotnisku, jeśli korzystamy z automatycznych bramek granicznych. Możemy również za pomocą tego dokumentu logować się do portali administracji publicznej, na przykład od ePUAP-u.

MW: Taki dokument też może być wykorzystany przy wizytach lekarskich i w innych miejscach, w których ewidencja przyjęć jest elektroniczna.

Nowy dowód oznacza obowiązkową wymianę dotychczasowych dokumentów?

MW: Nie, nie trzeba wymieniać dowodu osobistego, jeśli nie wygasła jego ważność. Ważne jednak, aby mieć świadomość, że od teraz każdy dowód będzie wymieniany na nowy z możliwością rozszerzenia elektronicznego – o tym, jaki będzie zakres tego rozszerzenia, będziemy decydowali przy złożeniu wniosku.

Co się zmieni w stosunku do bieżącej obsługi wydawania dowodów?

TF: Procedura składania wniosku będzie bardzo podobna jak do tej pory. Nasi pracownicy będą też informowali o tym, że możemy wybrać, które z e-warstw chcemy mieć w swoim dokumencie. Czas oczekiwania, czyli do tej pory miesiąc – a w Gdańsku – udawało nam się zwykle wydawać nowe dowody w ciągu dwóch tygodni, może nieznacznie się wydłużyć. Inny jednak będzie proces odbioru – i tu warto się do tego przygotować: każdy będzie w czasie odbierania, jeśli zaznaczył taką opcję, wprowadzał kody PIN. Do podpisu osobistego będzie to sześć cyfr, do profilu osobistego cztery cyfry. Te cyfry warto sobie wcześniej przygotować, co skróci procedurę odbioru dokumentu.

Czy dzięki nowemu dowodowi osoba, która zgubi dowód nie będzie musiała od razu przychodzić do Urzędu?

MW: Nowy e-Dowód wprowadza możliwość „zawieszenia” certyfikatów, co oznacza, że możemy na maksymalnie 14 dni dowód unieważnić, na przykład gdy gdzieś dokument zostawimy, u rodziny, u przyjaciół, albo nie wiemy, czy dowód zgubiliśmy gdzieś w domu czy został skradziony i nie chcemy od razu go zmieniać, ale poszukać i na wszelki wypadek zastrzec dokumenty. Jeśli dowód jest zawieszony, to nikt w tym czasie nie może go użyć, na przykład do wzięcia kredytu bądź wyłudzenia usługi medycznej. Zawieszanie będzie odbywało się w taki sam sposób jak zgłoszenie zaginięcia. Jeśli po 14 dniach dowodu nie odwiesimy, straci on ważność automatycznie.

Czy osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc?

TF: Oczywiście. Pomimo, że przepisy nie dają nikomu szczególnych praw do załatwiania spraw poza kolejnością, naszym moralnym obowiązkiem jest udzielanie pomocy wszystkim Klientom, a w szczególności tym, dla których dłuższe oczekiwanie na obsługę może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia. Praktyką w naszym urzędzie jest wrażliwość na osoby z niepełnosprawnościami, seniorów, kobiety w ciąży oraz osoby z małymi dziećmi i wsparcie ich w każdym zakresie. Między innymi dlatego nasze Zespoły Obsługi Mieszkańców są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, osoby głuche wspierane są przez pracowników porozumiewających się w j. migowym, a dla osób niedowidzących i niewidomych przygotowaliśmy narzędzie wspierające w wypełnianiu formularzy urzędowych. Osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą wyjść z domu odwiedzamy osobiście po uprzednim zgłoszeniu do Gdańskiego Centrum Kontaktu telefonicznie przez całą dobę pod nr 58 52 44 500 lub mailowo na kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańsk na nowe dokumenty jest już przygotowany?

TF: Testowaliśmy e-Dowody dwukrotnie: 2 i 9 lutego. W pierwszym dniu sprawdzano składanie wniosków. Bo prócz tego, że zmienia się dokument, zmieniają się też procedury i zaplecze informatyczne, na którym będziemy pracować. W drugim dniu testowaliśmy procedurę odbioru. Testy przebiegły pomyślnie, więc jesteśmy gotowi do tego, aby przyjmować i wydawać wnioski o e-Dowody.

Przed wizytą warto wejść na stronę https://www.gdansk.pl/kontaktgdansk/ i zarezerwować wizytę przez internet.

Warte podkreślenia jest również to, że wniosek o dowód możemy złożyć elektronicznie przez e-PUAP bez konieczności wychodzenia z domu i o każdej porze. Taka forma załatwiania spraw urzędowych jest wygodna i cieszy się co raz większym zainteresowaniem. W 2018 r. elektronicznie wniosek o dowód osobisty złożyło 5635 osób.

CIEKAWOSTKI O WYDAWANIU DOWODÓW W GDAŃSKU

52 463- tyle dowodów wydaliśmy w 2018 roku

od 400 do 800 osób – jest obsługiwanych każdego dnia w sprawach dowodów osobistych

4-5 osób jest zaangażowanych przy wymianie jednego dowodu

27 osób pracuje przy wymianach dowodów

Gdzie wymienić dowód:

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1 ul. Partyzantów 74

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3 u. Nowe Ogrody 8/12

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4 ul. Wilanowska 2a