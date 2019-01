Od piątku 12.10.2018 na stacjach benzynowych nowe oznaczenia paliw

Nowe etykiety to pomysł Unii Europejskiej. To prawo ma pomóc kierowcom w tankowaniu najbardziej odpowiedniego paliwa dla naszych samochodów. Oznakowanie będzie obowiązywało na terenie całej UE oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Macedonii, Serbii i Turcji.

Symbole na nowych oznaczeniach paliw:

dla benzyn będzie to koło

dla oleju napędowego kwadrat

dla paliw gazowych romb

Nowe etykiety paliw na stacjach benzynowych

Dla benzyny - E5, E10 i E85. Oznaczenia będą przedstawione w kółku. Informacje wewnątrz znaku odnośnie zawartości biokomponentów wynoszą „Exx”, z czego „E” oznacza etanol a „xx” maksymalną ilość etanolu, jaką można stosować w pojeździe.

Dla oleju napędowego - B7, B10 i XTL. Oznaczenia będą przedstawiane w kwadracie. „B” oznacza biodesel, liczba obok litery to maksymalna ilość biodesla dopuszczalna w danym pojeździe. XTL to nierafinowany olej napędowy.

Dla paliw gazowych – H2, CNG, LPG i LNG. Oznaczenia będą przedstawiane w rombie. H2 to wodór, CNG to sprężony gaz ziemny, LNG to skroplony gaz ziemny, a LPG to gaz płynny.

