Od poniedziałku, 18 lutego, zmiany na liniach tramwajowych. Więcej kursów, zmiany w rozkładach, korekty tras

Co zmiany oznaczają dla pasażerów?

- Więcej dodatkowych połączeń tramwajowych w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego oraz częstsze kursy wieczorami, to przede wszystkim realizacja postulatów pasażerów, którzy zgłaszali je do nas bezpośrednio oraz korzystając ze wsparcia Rad Dzielnic. Duży wpływ na kształt zmian miały też rozmowy z motorniczymi i obserwacje prowadzone przez naszych pracowników – mówi p.o. Dyrektora ZTM w Gdańsku, Sebastian Zomkowski. – Wprowadzone zmiany polepszą ofertę komunikacyjną, dostosowując podaż do faktycznego zapotrzebowania – dodaje Zomkowski.

Zmiany uwzględniają również zamknięcie tunelu łączącego Dworzec PKP i Dworzec PKS.

- W popołudniowym szczycie przewozowym tramwaje linii 2 i 4 będą teraz kursować naprzemiennie, z łączną 10-minutową częstotliwością. Przejście między dworcami – kolejowym i autobusowym – jest obecnie nieczynne, pasażerowie zyskają więc dogodny dojazd do obu tych miejsc – zaznacza Sebastian Zomkowski.

Większość zmian dotyczy tylko dni powszednich. Wyjątkiem jest linia 10. Pasażerowie z pewnością docenią zwiększenie liczby wieczornych kursów między centrum miasta a Nowym Portem.

- Do tej pory, wszystkie linie tramwajowe funkcjonowały wieczorem z 30-minutową częstotliwością. Większość tras obsługują przynajmniej dwie linie, zapewniając tym samym odjazdy w 15-minutowych odstępach. Wyjątkiem było połączenie śródmieścia z Nowym Portem, poza godzinami szczytu obsługiwane tylko pojazdami linii 10. Częstotliwość na tej trasie wzrośnie – wyjaśnia Sebastian Zomkowski.

Warto podkreślić, dlaczego wieczorne „dziesiątki”, przynajmniej przez pewien czas, będą kursować w nierównych odstępach, wynoszących od 14 do 25 minut.

- W ten sposób zapewnimy możliwie równomierne odjazdy tramwajów dwóch linii: 10 i 12, w obsłudze Siedlec, Piecek i Migowa. Unikamy tym samym irytującej pasażerów sytuacji, gdy dwa pojazdy jadą „jeden za drugim”, po czym następuje bardzo długa przerwa – podsumowuje Zomkowski.

Od poniedziałku, 18 lutego, zmianie ulegną rozkłady jazdy linii tramwajowych 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 12.

- Linia 2

W godzinach 14:00 – 16:00 uruchomione zostaną dodatkowe kursy z węzła integracyjnego Łostowice Świętokrzyska. Wybrane kursy, wykonywane dotychczas do/z pętli Oliwa, zostaną wydłużone do/z pętli Strzyża PKM.

- Linia 3

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy:

• z Brzeźna o godz. 15:53,

• z pętli Chełm Witosa o godz. 8:01 oraz 16:42.

Uwaga: kurs o godz. 7:23 z Brzeźna wykonywany będzie na standardowej trasie – do pętli Chełm Witosa.

- Linia 4

Zmiana godzin odjazdów w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego.

- Linia 5

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy:

• z pętli Zaspa o godz. 14:39 i 16:59,

• z krańca Port Oliwska o godz. 13:29 i 15:50.

Wzrośnie także częstotliwość odjazdów z Nowego Portu ok. godziny 21:00 w dni powszednie – z 30 do co 20 minut.

- Linia 6

Uruchomienie dodatkowego kursu o godz. 17:04 z przystanku Strzyża PKM do Jelitkowa.

- Linia 7

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy:

• z krańca Nowy Port Oliwska o godz. 7:24 i 14:34,

• z węzła integracyjnego Łostowice Świętokrzyska o godz. 15:24 i 15:54.

- Linia 10

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy:

• z krańca Nowy Port Góreckiego o godz. 7:14, 17:04 i 17:29.

• z krańca Brętowo PKM o godz. 17:23, 18:03 i 18:23.

Uwaga: zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach wieczornych, z co ok. 30 do co ok. 20 minut, we wszystkie dni tygodnia.

- Linia 11

Uruchomione będą dodatkowe kursy:

• z węzła integracyjnego Łostowice Świętokrzyska o godz. 9:58 i 14:16,

• z pętli Strzyża PKM o godz. 9:10, 13:30 i 15:10.

- Linia 12

W wszystkie dni tygodnia zmieniona zostaje godzina odjazdu w jednym kursie z Migowa – z godz. 20:58 na godz. 21:03.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!