Od poniedziałku e-dowody, dziś utrudnienia i brak możliwości składania wniosków o dowód

Od 4 marca będzie można składać wniosek o dowód osobisty z warstwą elektroniczną, zwany potocznie e-dowodem. W praktyce nowy dokument będzie przypominał dotychczasowy, zostanie w nim jednak umieszczony chip. Samo złożenie wniosku o e-dowód nie będzie się wiele różniło od składania wniosku o obecnie funkcjonujący dokument.

Nim jednak nowe dowody zaczną być wydawane, musi nastąpić zmiana systemu teleinformatycznego, co spowoduje przerwę techniczną.



Przerwa techniczna

Już od środy 27 lutego 2019 r., ze względu na prace techniczne, czasowo wyłączono możliwość składania wniosków online. Będzie je można ponownie składać od poniedziałku 4 marca 2019 r.

A jak wygląda sytuacja ze składaniem wniosków w urzędach? - W piątek 1 marca od godz. 12 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych - informuje Anna Dyksińska z Urzędu Miejskiego w Sopocie.

- Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Wnioski o dowód obywatele mogą składać maksymalnie do godz. 11.30 - dodaje.

Podobnie będzie w Gdyni i w Gdańsku. - Wnioski o wydanie dowodu osobistego, które nie zostaną przekazane do produkcji do godz. 11.30 w piątek 1 marca, nie będą mogły być już zrealizowane i konieczne będzie ponowne złożenie wniosku na nowych zasadach począwszy od 4 marca - informują przedstawiciele gdańskiego magistratu.



Biometryczny i z chipem

Dowody osobiste, wydawane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 r., będą miały warstwę elektroniczną.

- E-dowód, bo tak nazywamy dowód osobisty z warstwą elektroniczną, będzie posiadał wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. Będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo właściciela dokumentu oraz uprawniał - w takim samym zakresie jak obecnie - do przekraczania granic - tłumaczy Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

- Wymiana ważnych dowodów na nowe nie jest obowiązkowa - dodaje.

Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca będą „e”, jest warstwa elektroniczna - wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel e-dowodu będzie mógł na przykład komunikować się elektronicznie z administracją publiczną.



Elektroniczne podpisy

- E-dowód będzie umożliwiał zalogowanie się do m.in. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach - tłumaczy minister cyfryzacji.

Użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika - w podobny sposób jak korzystamy obecnie np. z kart płatniczych.

Obecnie funkcjonujące dokumenty są ważne przez 10 lat od daty wydania, dlatego cały proces wymiany dowodów tradycyjnych na e-dowody rozłoży się na 10 lat.

W tym roku ponad milion obywateli zmieni dowody osobiste - ze „zwykłych” na „elektroniczne”.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!