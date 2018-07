Od poniedziałku poważne utrudnienia w centrum Gdańska. Do końca września zamknięta dla ruchu będzie część ulicy Zaroślak. To kolejny etap trwającej od dłuższego czasu budowy nowych wiaduktów Biskupia Górka. Kierowcy z Chełmu i Oruni Górnej muszą przygotować się na objazdy, a pasażerowie autobusów na zawieszenie popularnych linii.

Do zamknięcia fragmentu ul. Zaroślak od mostku łączącego ją z Traktem św. Wojciecha do wysokości budynku nr 21, dojdzie dokładnie po godzinie 23 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zmiany podyktowane są rozpoczęciem kolejnego etapu robót związanych z budową nowych wiaduktów Biskupia Górka.Na ulicy Zaroślak rozebrana istniejąca nawierzchnia drogowa. Zostanie też wykonana kanalizacja deszczowa , w związku z czym przełożone zostaną kable energetyczne i teletechniczne (wraz z demontażem istniejących instalacji). Następnie wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudowami oraz przyległym chodnikiem i dwiema zatokami autobusowymi.- Traktem św. Wojciecha, zjazd w prawo na kładkę nad kanałem Raduni w rejonie stacji benzynowej Ochman (około 400 m od istniejącego skrzyżowania Traktu Św. Wojciecha z ul. Zaroślak) i włączenie się do ruchu na ul. Zaroślak w pobliżu skrzyżowania z ul. Stoczniowców.natomiast ulicami: Cienistą, Sikorskiego i Aleją Armii Krajowej do węzła Groddecka lub Unii Europejskiej.na ul. Zaroślak będzie się odbywał po tymczasowym chodniku przy ul. Spadzistej wzdłuż budynku nr 10, następnie po ul. Kaznodziejskiej do ul. Spadzistej. Dojście do ul. Zaroślak będzie przy budynku nr 5 na ul. Spadzistej. Mieszkańcy do swoich posesji będą mogli się dostać ulicami Spadzistą i Kaznodziejską.natomiast wyznaczony zostanie objazd wzdłuż budynku nr 10 przy ul. Spadzistej, następnie po ul. Kaznodziejskiej do ul. Spadzistej i ul. Spadzistą aż do budynku nr 8 na ul. Zaroślak.W związku z pracami. W zamian uruchomiona zostanie linia zastępcza 918, której pojazdy będą kursować co 20 minut w ciągu dnia i co 30 minut po godz. 20:00 na trasie:Kierunek Ujeścisko -> Chełm: Ujeścisko Jeleniogórska – Piotrkowska – Warszawska - Łódzka – Havla – Witosa – zajazd na pętlę Chełm Więckowskiego – Cienista – Brzegi – Stoczniowców – Hirszfelda – Wronki – Buczka – Chałubińskiego – Sikorskiego – Chełm WitosaKierunek Chełm -> Ujeścisko: Chełm Witosa – Sikorskiego – Chałubińskiego – Buczka – Reformacka – Stoczniowców – Brzegi – Cienista – Witosa – zajazd na pętlę Chełm Więckowskiego – Witosa – objazd skrzyżowania Łostowicka/Armii Krajowej – Havla – Łódzka – Warszawska – Piotrkowska – Ujeścisko Jeleniogórska.Dla linii nocnej N4 – pomiędzy przystankami „Buczka” i „Brama Wyżynna” będzie obowiązywać trasa objazdowa: ... - Chałubińskiego – Sikorskiego – Armii Krajowej – Okopowa - ... Na trasie objazdu obowiązują przystanki jak dla linii nocnej N13 i dodatkowo na żądanie przystanek „Grabowskiego”.