Nowy tydzień przyniesie zwiększenie częstotliwości kursów i lepsze dostosowanie rozkładów do potrzeb pasażerów mieszkających głównie w południowych dzielnicach. Zmiany pojawią się na liniach: 113, 156, 174, 213 i 574.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Korzystne dla pasażerów nowości możliwe będą dzięki zarezerwowaniu w tegorocznym budżecie o Gdańska o 13 mln zł więcej na komunikację miejską niż w poprzednim.Najważniejszą zmianą jest zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na linii 156. Wszystko z uwagi na rosnące potrzeby przewozowe w kierunku nowych osiedli zlokalizowanych w ciągu ul. Jabłoniowej. W porannym szczycie autobusy nr 156 pojadą co 10 minut a nie jak obecnie co kwadrans (w okresie nauki szkolnej), a w ferie i wakacje co 15 a nie 20 min. Poza szczytem pojazdy na tej linii kursować będą co 20 min a nie pół godziny, tak samo w soboty między godziną 9 a 17.Na pierwszej z nich autobusy dojdzie nowy odcinek Niepołomicka-Kampinoska-Srebrna-Niepołomicka. W drugim przypadku wybrane kursy linii 174 wydłużone zostaną z pętli Otomin przez ul. Słoneczną, Sulmin aż do Starej Piły (pętla przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową). W związku ze zwiększeniem częstotliwości kursów linii 156, autobusy linii 174 nie będą już zajeżdżać na przystanek „Czermińskiego”