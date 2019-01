Od wtorku zmiany na liniach tramwajowych: korekty tras i rozkładów jazdy

Linia 3:

Tramwaje tej linii jadące z Brzeźna zamiast na Stogi pojadą od Bramy Wyżynnej przez Armii Krajowej do pętli Chełm Witosa. Dla mieszkańców Brzeźna i Wrzeszcza Dolnego oznacza to, że na tej linii pojawią się już wyłącznie pojazdy niskopodłogowe. W rozkładzie jazdy linii 3 zaplanowane są również tramwaje marki "PESA".

Zmiana trasy linii 3 jest pierwszym etapem wydłużenia tej linii, ponieważ, po zakończeniu budowy nowego torowiska w ciągu „Nowej Warszawskiej", tramwaje tej linii pojadą dalej przez al. Havla i Ujeścisko do nowego węzła Jabłoniowa.

Linia 5:

Trasa tej linii zostanie wydłużona od Strzyży PKM przez Oliwę aż do Zaspy.

Linia 6:

Trasa pozostanie bez zmian, jednak poprawie ulegną częstotliwości kursowania. W dni powszednie po południu, częstotliwość kursów co 10 minut zostanie rozszerzona aż do około godz. 20. Dodatkowo, w soboty w godzinach 11-18 podwojona zostanie częstotliwość do co około 10 minut.

Linia 8:

Trasa pozostaje bez zmian, ale w godzinach szczytu przewozowego zwiększona zostanie częstotliwość do średnio co około 7,5 minut.

Linia 9:

Trasa od strony Przeróbki zostanie wydłużona do Stogów Pasanilu. Linia będzie funkcjonować codziennie (a nie jak dotychczas, tylko w dni powszednie), dzięki czemu mieszkańcy Stogów zyskają bezpośrednie połączenie z Wrzeszczem. W godzinach szczytu tramwaje pojadą co 10 minut, a poza co 20 minut.

Linia 11:

Zmiana trasy: linia ta będzie funkcjonować tylko w dni powszednie na trasie Strzyża PKM - Dworzec PKS - Chełm - Łostowice Świętokrzyska z częstotliwością co 20 minut. Wydłużenie trasy do Łostowic Świętokrzyskiej znacząco odciąży pozostałe linie. Dzięki funkcjonowaniu linii 11, w międzyszczycie do Łostowic tramwaje pojadą częściej, bo co 5 minut.

Pozostałe linie 2, 4, 7, 10, 12: zmiana wszystkich rozkładów jazdy od 16 października, trasy bez zmian.

