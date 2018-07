W sobotę, 28 lipca, przy Forum Gdańsk odbędzie się akcja, w ramach której będzie można oddać krew. Na dziedzińcu przy Kunszcie Wodnym stanie specjalny krwiobus.

Akcja oddawania krwi w Forum Gdańsk potrwa jutro od godz. 9:30 do godz. 15:00, a każdy krwiodawca może liczyć na dwie godziny bezpłatnego parkingu i osiem tabliczek czekolady.Wydarzenie jest organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew – Moje życie”. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc. Tym bardziej, że w sezonie letnim krwi brakuje najbardziej.- Lato to szczególnie trudny czas dla szpitali, w których często brakuje krwi. Nasilenie wakacyjnego ruchu, duża liczba wypadków, urlopy, a co za tym idzie mniej oddawanej krwi – to przyczyny deficytu tego najcenniejszego leku. Krwi nie można wyprodukować i dlatego włączamy się do kampanii na rzecz krwiodawstwa i zachęcamy do odwiedzin Forum w tę sobotę. Dla zmotoryzowanych krwiodawców przygotowaliśmy niespodziankę – dwie godziny darmowego parkingu w naszym centrum. Wystarczy z biletem parkingowym udać się do Infopunktu. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w akcji, otrzyma też osiem tabliczek czekolady – zachęcaObok krwiobusu, na dziedzińcu przy Kunszcie Wodnym, stanie namiot informacyjny, powstanie też rodzaj instalacji - prosta konstrukcja, na której powiewać będzie czerwona nitka, symbolizująca krew płynąca w żyłach.- Do nitki będą doczepione puste białe bileciki wielkości wizytówki. Wolontariusze będą zapraszać do wpisywania swojego imienia i grupy krwi na tych wizytówkach. Takie symboliczne połączenie się z czerwoną nitką stworzy wspólnotę krwiodawców – mówi Grabianowska.Dzieci spotkają w Forum Gdańsk puchatą czerwoną Krwinkę, maskotkę akcji, z którą będzie można zrobić sobie zdjęcie. Przez pięć i pół godziny ambulans będzie otwarty dla mieszkańców, turystów i wszystkich chętnych. Krew mogą oddawać jednocześnie cztery osoby, a wykwalifikowany personel odpowie na wszelkie wątpliwości, związane z tym, czy można zostać krwiodawcą.Krew może oddać osoba dorosła, w wieku od 18 do 60 lat, ważąca nie mniej niż 50 kg. Istnieje dość długa lista wykluczeń z krwiodawstwa, jednak większości osób to nie dotyczy. Jeśli ktoś z powodów medycznych nie może być dawcą krwi – zostanie o tym poinformowany.Specjaliści zalecają, by tego dnia, przed oddaniem krwi, nie objadać się i najlepiej wypić około litra wody. Trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Wszystko nie trwa dłużej niż 10 minut, a jednorazowo pobieranych jest 450 ml krwi.