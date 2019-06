Odkryj tajemnicę Wartowni nr 1 na Westerplatte

W sobotę, 29 czerwca 2019 r. odbędzie się uroczystość z okazji 45-lecia Wartowni nr 1 na Westerplatte. Zarządzające zabytkowym obiektem Muzeum Gdańska zaprezentuje nieznany dotąd film dokumentalny o przenosinach Wartowni nr 1 w latach 60-tych.

Zostanie również pokazana wielkoformatowa gra planszowa poszerzająca ofertę zwiedzania półwyspu, którą oferuje Muzeum Gdańska. Zwiedzający będą mogli bezpłatnie zwiedzić Wartownię nr 1 oraz wziąć udział w projekcie edukacyjnym Westerplatte – Szlak Pamięci.

– Zapraszamy na 45-tą rocznicę otwarcia Wartowni nr 1 na Westerplatte. Pierwszego muzeum na Westerplatte, które powstało tu z woli westerplatczyków. Być może to ostatnia okazja do zobaczenia munduru majora Sucharskiego, pamiątek po obrońcach Westerplatte z 1939 r. w miejscu, z którym są związane. To także możliwość wzięcia udziału w nowych projektach edukacyjnych przygotowanych z myślą o odwiedzających i zobaczenia wyjątkowego archiwalnego filmu z 1967 r. – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

W sobotę, 29 czerwca 2019 r., od godziny 10:00 do 18:00 każdy z odwiedzających będzie mógł zwiedzić nieopłatnie Wartownię nr 1, a także pozostały teren Wojskowej Składnicy Tranzytowej wzdłuż „Szlaku Pamięci”.

Unikatowy film z przesunięcia Wartowni nr 1

Muzeum Gdańska zaprezentuje film dokumentalny „Wartownia nr 1 – ocalenie”, który opowiada o uratowaniu Wartowni nr 1 w 1967 r. Przeniesienia budynku o 77 metrów, utrudnianego przez władze PRL, dokonali m.in. prof. Andrzej Januszajtis oraz Aleksander Ślusarz. Ich prace filmował wówczas Jan Markiewicz. Materiał nie był nigdzie publikowany. Po premierze filmu bohaterowie nagrania i jego autor podzielą się refleksjami o latach 60. XX w., a także o obecnej sytuacji na Westerplatte. Za swoje zasługi na rzecz ratowania zabytków na Westerplatte prof. Januszajtis oraz inż. Ślusarz otrzymali w 2018 r. jako pierwsi Medale Niepodległości z rąk Prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza.

Wielkoformatowa gra o Westerplatte

Muzeum Gdańska przygotowało nowy projekt edukacyjny o prostej nazwie „Westerplatte”. Nadchodzące urodziny to okazja do zapoznania się z Westerplatte od niecodziennej strony.

– Wielkoformatowa gra edukacyjna pozwoli odwiedzającym poznać proces przygotowywania Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte do obrony, a także siedmiu dni bohaterskich walk we wrześniu 1939 r. I choć wynik walki prowadzonej przez uczestnika jest z góry przesądzony, to prosta gra pozwala nam w prosty i czytelny zrozumieć działania podejmowane przez obrońców Westerplatte na rzecz umocnienia półwyspu przed atakiem wojsk nazistowskich Niemiec – mówi dr Bartosz Odorowicz, autor gry.

Po premierze gry, będzie z niej można skorzystać do 29 września 2019 r. zwiedzając Pole Bitwy w ramach projektu „Szlak Pamięci”. Dzięki temu można zwiedzić i poznać historię innych miejsc na terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, a także przejechać się drezyną. Udział w projekcie jest odpłatny (8 zł/osoba). Natomiast w sobotę 29 czerwca, podczas 45-lecia Wartowni nr 1 z oferty edukacyjnej będzie można skorzystać bezpłatnie.

Armata za grochówkę

Sprzedający bilety wstępu do Wartowni nr 1 rekonstruktorzy za pieniądze ze sprzedaży grochówki zakupili armatę polową kalibru 75 mm, która we wrześniu 1939 r. prowadziła ogień w kierunku stanowisk wojsk niemieckich. Miała ona zostać przekazana do zbiorów Muzeum Gdańska, a także być pokazywana na Westerplatte.

– W Muzeum Gdańska pracuje wielu fantastycznych ludzi, którzy przyjęli nas i widzą w nas członków rodziny. Właśnie tu na Westerplatte. Z funduszy za sprzedaży grochówki zakupiliśmy armatę 75 mm. Prawdziwymi darczyńcami są jednak wszyscy, którzy odwiedzili Westerplatte i zatrzymali się na dłużej przy Wartowni nr 1 – mówi Wojciech Minczykow z Kuchni Polowej.

Poza prezentacją armaty polowej zapowiadane są także przejażdżki zabytkowym Fiatem 508 z 1936 r.

Harmonogram uroczystości

godz. 11:00 – 12:00

· przekazanie do zbiorów Muzeum Gdańska filmu z 1967 r. o przenosinach Wartowni nr 1 / Jan Markiewicz

· pokaz filmu dokumentalnego „Wartownia nr 1 – ocalenie”

· „Westerplatte – wczoraj, a dziś” dyskusja z prof. Andrzejem Januszajtisem, Aleksandrem Ślusarzem oraz Janem Markiewiczem / Janusz Marszalec, pełnomocnik Dyrektora Muzeum Gdańska ds. Westerplatte

· urodzinowy tort z okazji 45-lecia Wartowni nr 1 na Westerplatte



11:00-18:00

· wolny wstęp do Wartowni nr 1 na Westerplatte

· nieodpłatna możliwość skorzystania z bezpłatnego zwiedzania Westerplatte w ramach „Szlaku Pamięci”

· wielkoformatowa gra „Westerplatte”

· cykliczny pokaz filmu „Wartownia nr 1 – ocalenie” (12:00-18:00) na ekranie przy budynku wartowni

· przejażdżki zabytkowym Fiatem 508 z 1936 r.

· armata polowa 75 mm

· wojskowa grochówka (do wyczerpania zapasów)