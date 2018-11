"Odpalamy Święta" w Gdańsku. Bożonarodzeniowe iluminacje zaświecą na gdańskich ulicach i w parkach 1 grudnia

Jak co roku, zimowe iluminacje w kształcie gwiazd, gałęzi choinkowych czy płatków śniegu zostaną zamontowane i uruchomione na słupach oświetleniowych w głównym ciągu Gdańska, czyli wzdłuż Al. Grunwaldzkiej we Wrzeszczu (od Teatru Miniatura do skrzyżowania z ul. Kościuszki) oraz w Oliwie (od ul. Derdowskiego do granicy z Sopotem). Nie zabraknie ich również w samym centrum miasta, czyli na Podwalu Grodzkim, ul. Okopowej, Wałach Jagiellońskich i na Hucisku.

Świątecznej atmosfery zimowe iluminacje dodadzą także innym miejscom Gdańska. Pojawią się one na słupach oświetleniowych oraz drzewach na Placu Wybickiego, na ul. Wajdeloty, a także wzdłuż ul. Opata Jacka Rybińskiego. Świątecznie i świetlnie udekorowane zostaną choinki w Nowym Porcie przy placu ks. Mariana Góreckiego i Sobieszewie u zbieg ulic Nadwiślańskiej i Turystycznej, a także drzewa przy pomniku Marii Konopnickiej na Wałach Jagiellońskich.

Bożonarodzeniowy klimat już od 1 grudnia będzie można poczuć również w historycznym sercu Gdańska – na Głównym Mieście. Na Targu Węglowym, wzorem lat ubiegłych, stanie choinka, która udekorowana zostanie ponad 170 kompletami nitek świetlnych i setką innych zabawek i ozdób. Także inne drzewa na Targu Węglowym zyskają świąteczny wygląd, dzięki zawieszeniu na nich nitek świetlnych. Z kolei na ul. Długiej i na Długim Targu na latarniach świecić się będą dekoracje trójwymiarowe, zaś obie strony ul. Długiej „połączone” zostaną iluminowanymi przewieszkami. Świetlne dekoracje bożonarodzeniowe pojawią się też na latarniach i drzewach na ul. Szerokiej, Targu Drzewnym oraz na Placu Świętopełka.

17-metrowa choinka na Długim Targu, która rozbłyśnie 5 grudnia

Świąteczne iluminacje to nie tylko ozdoby latarni i drzew, ale także specjalnych konstrukcji. Podobnie jak w ubiegłym roku na Długim Targu udekorowana zostanie 17-metrowa sztuczna choinka, na której zawisną ledowe lampki, łańcuchy oraz bombki i inne elementy ozdobne.

Gdańska Choinka to wydarzenie, które odbywa się każdego roku 5 grudnia. Właśnie tego dnia – zgodnie z wieloletnią tradycją – Święty Mikołaj przypływa do Gdańska. Jak co roku o godz. 17.00 Święty Mikołaj przypłynie statkiem i wysiądzie przy Zielonym Moście. Nasze miasto jest pierwszym przystankiem w jego podróży po Polsce. Na przybycie Mikołaja szykują się już zespoły wokalne z Pałacu Młodzieży, aktorzy Teatru FETA oraz wszyscy gdańszczanie, którzy rokrocznie wypatrują go z nabrzeży Motławy, aby wspólnie rozświetlić lampki na Gdańskiej Choince.

Gdańskie motywy w iluminacjach

Bożonarodzeniowy wygląd zyskają również Termometr Fahrenheita na Długim Targu, czy Studnia Czterech Kwartałów na ul. Grobla. Na Targu Węglowym znajdzie swoje miejsce świetlna dekoracja w kształcie Gdańskich Lwów z herbem miasta, które będą wizytówką rozpoczynającego się również 1 grudnia Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Łącznie do stworzenia iluminacji we wspomnianych lokalizacjach posłużą m.in. 203 komplety ozdób w ciągach ulic i na słupach oświetleniowych, 859 kompletów nitek świetlnych na drzewach, 77 kompletów dekoracji latarniowych (44 komplety 3D i 33 komplety 2D), 100 zabawek i ponad 500 bombek choinkowych i 40 sznurów ledowych.

Na Placu Dariusza Kobzdeja zagości świetlny Chłopiec z Bębenkiem, kojarzący się jednoznacznie z głównym bohaterem „Blaszanego bębenka” Güntera Grassa. Znajdująca się na Placu Pergola udekorowana zostanie ledowymi soplami, a w jej pobliżu ustawione zostaną również konstrukcje, związane ze słynnym gdańskim astronomem Janem Heweliuszem. Będą to jego fotel, z którego wpatrywał się w rozgwieżdżone niebo, a także sekstant.

Kolejne zimowe dekoracje, przedstawiające gdańskie symbole, zostaną umieszczone na Zielonym Moście. Mieszkańcy Gdańska oraz odwiedzający miasto goście będę mogli zrobić sobie zdjęcie, pozując w okolicznościowej ramce, podtrzymywanej przez dwa świetlne Gdańskie Lwy. Z kolei na przecięciu ulic Stągiewnej i Chmielnej swoje miejsce znajdzie stoczniowy dźwig, który tym razem, nie będzie podnosić i opuszczać części statków, a świetlne prezenty.

Rozświetlony Park Oliwski

Świątecznych iluminacji nie zabraknie także w Parku Oliwskim. Tam podświetlone zostaną roślinność oraz infrastruktura wzdłuż głównych alei Parku. Znajdą się tam m.in. dekoracje latarniowe, bramy ledowe, figury świetlne w kształcie żaglowców czy wykonany z ledów napis „Gdańsk”.

Godziny iluminacji w Parku Oliwskim:

Dni powszednie oraz weekendy i święta: 16.00 – 22.00

Wyjątkowo w Wigilię iluminacje będzie można oglądać aż do godz. 2.00 nocy.

W związku z pojawieniem się w Parku Oliwskim iluminacji w jego rejonie wprowadzone zostaną zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu. Polegać będą one na ograniczeniu postoju w ciągu ulic Opata Jacka Rybińskiego, Stary Rynek Oliwski oraz Spacerowej. Parkowanie ograniczone zostanie również w ciągu ulicy Opackiej na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do ulicy Czyżewskiego. Parkingi wyznaczone zostaną na lewym pasie w ciągu ul. Pomorskiej w obu kierunkach od skrzyżowania z ulicą Gospody do skrzyżowania z ulicą Subisława. Dla ruchu zamknięta zostanie ulica Nowickiego – poruszać się po niej będą mogły tylko pojazdy służb komunalnych oraz osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową. Umożliwiony będzie także dojazd do Archikatedry Oliwskiej.

Komunikacja miejska w okolicach Parku Oliwskiego:

W soboty, niedziele i święta tramwaje linii 2, 5, 6, 12 kursują łącznie co około 6 minut, a w dzień powszedni tramwaje łącznie kursują co 4 minuty. Od godz. 21:00 do godz. 23:00 częstotliwość kursów tramwajów linii 2,6, 5, 12 łącznie wynosi co 10 minut.

W celu ochrony roślinności oraz innych elementów Parku przed uszkodzeniem, poszczególne jego obszary zostaną wyłączone z korzystania na czas trwania ekspozycji iluminacji, a informacja o nich wskazana w regulaminie umieszczonym przy wejściu do Parku. Tereny niedostępne dla zwiedzających zostaną wygrodzone płotkami, a te udekorowane świątecznymi ozdobami. Dodatkowo w Parku pojawią się dodatkowi pracownicy, którzy będą pilnować, by nie dochodziło do zniszczeń roślinności i infrastruktury.

Świąteczne iluminacje w Gdańsku świecić się będą codziennie od 1 grudnia 2018 do 2 lutego 2019 roku. W tym okresie obowiązywać będzie również zmieniona organizacja ruchu wokół Parku Oliwskiego.

