Odra na Pomorzu. Kolejny przypadek w Gdańsku - 22-latek trafił do gdańskiego szpitala. W aptekach brakuje szczepionek

Kilka dni temu na SOR Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni trafił 22-letni pacjent z typowymi objawami klinicznymi odry. Został stamtąd przetransportowany do Specjalistycznego Szpitala Zakaźnego w Gdańsku.

- Chory przyjechał do Polski 13.11.2018 r. z Ukrainy. Od pacjenta pobrano materiał biologiczny do badania wirusologicznego, który został przesłany do laboratorium NIZP - PZH w Warszawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Nadzorem epidemiologicznym zostało objętych 8 osób, które poprzez bezpośredni kontakt z chorym były w szczególny sposób narażonych na zakażenie. Sześć z nich zostało zaszczepionych, dwie były już szczepione na odrę w przeszłości - informuje Anna Obuchowska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Wzrost liczby zachorowań na odrę przekłada się na brak szczepionek na tą chorobę w pomorskich aptekach. Na szczęście problem dotyczy póki co tylko sprzedaży detalicznej, zapasy szczepionek profilaktycznych dla małych dzieci, jak i kryzysowych na wypadek dużego ogniska odry są zabezpieczone.

- Z indywidualnym zakupem szczepionki na odrę rzeczywiście jest problem. Nie ma ich już aptekach ale i hurtowniach. Na Pomorzu sytuacja jest specyficzna bo jest u nas wielu pracowników z Ukrainy, a w tym kraju skala zachorowań na odrę wynosi już ok. 40 tys. osób - mówi Andrzej Denis, rzecznik Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku.

