Do 30 marca mają czas mieszkańcy gdańskiego zachodniego Chełmu, Nowej Moreny, północnych Kokoszek, Firogi, Bysewa i Rębiechowa oraz części gminy Przodkowo, by starać się o odszkodowania za hałas z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Odszkodowanie za hałas z lotniska: iść po pieniądze, tylko jak?

Odszkodowanie za hałas z lotniska: Nie każdy jest skazany na działanie w pojedynkę.

Odszkodowanie za hałas z lotniska: Kto może się starać o odszkodowanie?

Mogą powalczyć o miliony złotych, ale na razie to kancelarie walczą o miliony z ich kieszeni.To ogłoszenia tylko trzech spośród dziesiątek kancelarii reklamujących swoje usługi prawne w uzyskaniu zadośćuczynienia za uciążliwości związane z przelotem samolotów nad dachami.- Niewiele ponad 11 procent wartości odszkodowania, w przypadku jeśli zostanie ono faktycznie wypłacone przez Port Lotniczy, i dodatkowo ponad 900 zł wynagrodzenia niezależnie od wyniku postępowania - mówi o warunkach zaproponowanych przez jedną z kancelarii radcowskich pani Ewa z tzw. Nowej Moreny w Gdańsku, która nie wie, czy tę ofertę wybrać.Wątpliwości, czy i w jaki sposób starać się o pieniądze, ma też pan Tomasz z osiedla Alfa Park, który we wrześniu zgłosił się do nas, kiedy administrator rozesłał do wszystkich mieszkańców e-mail z prośbą o zgłoszenia chętnych, dla których firma windykacyjna miała przygotować zbiorczą szczegółową ofertę:- Ostatecznie, nic z tej inicjatywy nie wyszło i każdy samemu będzie musiał walczyć o odszkodowanie.- W ramach wspólnoty chcemy razem wynająć specjalistyczną firmę do zbadania poziomów hałasu - to ważne, bo blok jest długi i są klatki, leżące bezpośrednio pod torami lotów oraz takie, gdzie przeszkadza mniej. Wiele zależy też np. od liczby okien. Szukamy też rzeczoznawcy majątkowego, który potraktuje nas „hurtem” i taniej wyliczy straty na wartości lokali. Mamy też wybranego adwokata, który będzie nas reprezentował. Wszystko po to, by zaprezentować konkretne wyliczenia i nie podawać łatwych do podważenia liczb „z sufitu” - tłumaczy pan Rafał z ul. Myśliwskiej.Rada Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza zorganizowała cykl informacyjnych spotkań z prawnikami, by zapoznać mieszkańców z sytuacją.- Zainteresowanie sprawą zdecydowanie wzrosło w ciągu ostatniego miesiąca i wciąż rośnie z tygodnia na tydzień. Codziennie trafia do nas po kilkanaście zapytań w tej sprawie. Widać, że wiele osób zastanawia się do ostatniej chwili, czy i za czyim pośrednictwem starać się o odszkodowanie - tłumaczy jeden z prelegentów Cezary Śpiewak-Dowbór, radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię.Wyścig po pieniądze z lotniska i po pieniądze chętnych, by te pieniądze otrzymać, wszedł w decydującą fazę. Teoretycznie właściciele domów i mieszkań położonych na niemal 7 tysiącach działek mogą zapomnieć o odszkodowaniach za niespełna 7 tygodni - po 30 marca. Jednak Śpiewak-Dowbór przestrzega, by nie czekać do ostatniej minuty. Jak przekonuje bowiem, kancelarie, żeby rzetelnie przygotować wnioski chętnych, powinny zakończyć „zapisy” około połowy marca.Dziś w grze wciąż pozostają ci, których nieruchomości znajdują się w dwóch strefach wyznaczonych przez radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. Na terenie ciągnącym się od okolic Szkoły Podstawowej nr 8 na gdańskim Chełmie, przez Wzgórze Mickiewicza, północną Zabornię, nową część Moreny (okolice ulic Bulońskiej i Myśliwskiej), północne Kokoszki, Firoga oraz Bysewo i Rębiechowo, aż po Przodkowo.Władze Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy od początku tonują atmosferę wokół ewentualnych odszkodowań w związku z lotniskowym hałasem. Już w ubiegłym roku przesłały oświadczenie, w którym wskazywały, że kancelarie prawne i odszkodowawcze nagłaśniają w mediach ten temat „w swoim własnym interesie”.Sceptyczne były również lokalne władze będące udziałowcami portu lotniczego, które zapytaliśmy o to, dlaczego nie informują mieszkańców o możliwości ubiegania się o odszkodowania, a nawet odrzuciły ofertę poprowadzenia darmowych spotkań przez jedną z adwokatów.- Nie wiem, czy w interesie miasta jest promowanie prywatnych kancelarii prawnych - tłumaczyła Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzeczniczka prasowa prezydenta Gdańska, a Urząd Marszałkowski przekonywał, że „liczne zapytania” kierowane przez mieszkańców i kancelarie prawne „wskazują na to, że wiedza na temat obszaru [ograniczonego użytkowania, czyli zagrożonego hałasem - dop. red.] ma charakter powszechny”.