Office 365 czy tradycyjny pakiet Office? Jakie są różnice między rozwiązaniem w chmurze a pudełkiem?

Office 365 jest na rynku już od kilku lat, jednak ostatnio staje się poważną alternatywą dla tradycyjnego pakietu w pudełku. Wersja 365 dostępna jest bezpośrednio z serwerów Microsoft, co oznacza, że możemy z niej korzystać z dowolnego miejsca podłączonego do sieci. Aplikacje i usługi mogą działać na pięciu urządzeniach jednocześnie.

Tradycyjny pakiet Office możemy zainstalować na wybranym przez nas urządzeniu. Do dyspozycji mamy zatem jedną licencję. Wersja 365 działa w inny sposób. Niejako podąża za użytkownikiem. Logować możemy się w dowolnym miejscu. Do dyspozycji mamy przede wszystkim najbardziej znane programy: edytor tekstowy – Word, arkusz kalkulacyjny – Excel czy program do tworzenia prezentacji – PowerPoint.

Jakie korzyści daje Office 365?

Office 365 to przede wszystkim możliwość korzystania z usługi w chmurze. Nie potrzebujemy płyty z programem, a jedynie komputer (czy inne urządzenie) podłączone do sieci. Korzystać możemy, w trybie rzeczywistym, z pięciu różnych urządzeń jednocześnie. Umożliwia to pracę zespołową, wspólne uzupełnianie prezentacji czy arkusza kalkulacyjnego.

Wersja 365 poza tradycyjnymi programami: Word, PowerPoint, Excel, zapewnia nam dodatkowe możliwości. Wśród usług przygotowanych przez Microsoft znajdziemy m.in. sieć społecznościową, aplikacje do zarządzania czasem czy programy do wspólnej pracy, w ramach których można zorganizować np. konferencję wideo. Poniżej programy dostępne w usłudze Office 365.

OneDrive – dysk w chmurze o rozmiarze 1TB

Outlook – skrzynka pocztowa powiązana z kalendarzem

Teams – program przeznaczony do pracy wspólnej

Sway - program do tworzenia nowoczesnych prezentacji

OneNote – program do tworzenia notatek

SharePoint – platforma aplikacji webowych

Yammer – sieć społecznościowa

Forms – aplikacja do tworzenia ankiet

Power BI – narzędzie do analizy biznesowej

StaffHub – aplikacja do zarządzania czasem

Stream – usługa wideo

To Do – lista zadań do wykonania

Zaletą Office 365 jest aktualizacja programów na bieżąco. Usługa dostępna jest bezpośrednio z serwerów Microsoftu, co oznacza, że wszystkie dodatki oraz nakładki są aktualizowane automatycznie. Otrzymujemy zawsze najnowszą wersję produktu.

Dodatkowo wersja Office 365 zakupiona w home.pl, oficjalnego partnera Microsoft, posiada bieżące i darmowe wsparcie techniczne. Dzięki temu szybciej jesteśmy w stanie rozwiązać nasze problemy z oprogramowaniem.

Office 365, czy warto wybrać subskrypcję?

Office 365 działa w oparciu o licencję. Za dostęp do usługi płacimy raz w miesiącu lub raz na rok. To oferta korzystniejsza – szczególnie na początku – od tradycyjnego pakietu w pudełku, ponieważ nie wymaga znacznych nakładów początkowych.

Wersja 365 dostosowana jest również do współczesnego użytkownika, dla którego liczy się mobilność i szybkość działania. Office 365 jest na bieżąco aktualizowany, a także dostępny w systemach Windows/Mac, Android oraz iOS. Dodatkowym wsparciem jest pomoc techniczna, którą uzyskamy w home.ploraz fakt, że programy pomagają we wdrażaniu procedur dostosowanych do RODO.

