Office 365. Jak przenieść firmę do chmury?

Office 365 to aplikacje i programy, które są dostępne w środowisku chmurowym. Oznacza to, że możemy z nich korzystać w dowolnym momencie. Wystarczy nam przeglądarka w telefonie, na tablecie czy w komputerze. Jest to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla firm. Microsoft przygotował pakiet, który jest mobilną wersją tradycyjnego Office poszerzoną o programy dedykowane do pracy biurowej.

Jak przenieść firmę do chmury?

Rozwiązania w chmurze, które oferuje Office 365, dostosowane są do potrzeb firm. Usługa OneDrive, czyli dysk wirtualny, pozwala na umieszczenie 1TB danych (na użytkownika). Tam przenieść możemy wszystkie pliki używane w firmie. W ten sposób po pierwsze oszczędzamy miejsce na dyskach twardych, a po drugie wszystkie dane mamy „pod ręką”. Zainstalować możemy również program OneDrive, by ikonkę przenośnego dysku umieścić np. na pulpicie. Wtedy wystarczy przeciągnąć plik, aby wgrać go do chmury.

Chmura jest kompatybilna z tradycyjnymi programami znanymi z pakietu Office, jak edytor tekstu – Word, arkusz kalkulacyjny – Excel czy program do tworzenia prezentacji multimedialnych – PowerPoint. Po przeniesieniu firmy do środowiska chmurowego nie potrzebujemy instalować tradycyjnej wersji pakietu biurowego. Poprzez przeglądarkę otworzymy wszystkie pliki, zedytujemy je, a nawet możemy współtworzyć razem z współpracownikami w czasie rzeczywistym bez ryzyka nadpisania informacji. Możliwość pracy wspólnej pozwala zaoszczędzić czas w firmie (np. potrzebny na organizację spotkania). Pozwala też pracować w jednej chwili osobom z różnych oddziałów czy przebywającym w innych miastach.

Office 365 to także skrzynka pocztowa Outlook. Rozpoczynając współpracę ze środowiskiem chmurowym warto dokonać migracji skrzynek. Każdy użytkownik w ramach pakietu Office 365 otrzyma nawet 100GB miejsca. Co więcej Outlook zintegrowany jest z kalendarzem czy programem Teams do pracy zespołowej. W ten sposób, rezygnując z kolejnych aplikacji przypisanych np. dzieleniu pracy czy organizowaniu wideokonferencji, otrzymujemy jedno wygodne środowisko pracy.

Praca w środowisku chmurowym oznacza, że mamy dostęp do najnowszych aktualizacji Office 365. Programy otwierane są bezpośrednio z serwerów Microsoft co oznacza nie tylko więcej miejsca na dysku twardym, ale także bezpieczeństwo. Inżynierowie z Redmond zapewniają ochronę naszych plików, a także ochronę w czasie rzeczywistym – podczas pracy.

Korzystając z Office 365 musimy wykupić miesięczną lub roczną subskrypcję. Możemy ją zamówić na stronie https://home.pl/office365 . Aktualnie home.pl przygotowało specjalny kod (O365-od-home.pl), który dodatkowo obniży cenę Office’a 365 (Business Essentials, Business, Business Premium) w abonamencie miesięcznym. Kod należy wpisać w koszyku zamówienia.