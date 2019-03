Office 365. Tańsza wersja pakietu biurowego. Wygodne abonamenty oraz niskie opłaty miesięczne

Nowa licencja na tradycyjny pakiet Office 2019 kosztuje nawet tysiąc złotych. Cena za pudełkową wersję pakietu biurowego jest dość wygórowana biorąc pod uwagę, że pod ręką mamy Office 365. Gigant z Redmond coraz odważniej stawia na wersję internetową swojego produktu. Z każdym rokiem przybywa dodatkowych usług, aplikacji i bonusów.

Office 365 to wersja pakietu biurowego dostępna przez internet. Programy otwierane są bezpośrednio z serwerów firmy Microsoft, co oznacza, że możemy korzystać z nich z każdego miejsca na świecie z dostępem do sieci. W ramach usługi otrzymujemy edytor tekstu – Word, arkusz kalkulacyjny – Excel czy program do tworzenia prezentacji – PowerPoint, a także kilkanaście innych usług, jak Teams – do pracy zespołowej, OneDrive – dysk w chmurze o rozmiarze 1TB czy Outlook – skrzynka pocztowa powiązana z kalendarzem.

Office 365, którą wersje wybrać?

Usługa Office 365, stworzona głównie z myślą o firmach, została podzielona na trzy pakiety. Za subskrypcję płacimy albo co miesiąc, albo raz na rok. Nie wymaga od nas zatem znacznych nakładów początkowych. W zależności od wybranego pakietu możemy spodziewać się dodatkowych możliwości. W każdym przypadku możemy liczyć na bieżące wsparcie techniczne od Microsoft oraz na zawsze aktualne wersje programów.

Co ważne, z Office 365 możemy korzystać na pięciu urządzeniach równocześnie. W łatwy sposób dodamy również kolejnych użytkowników. Rozdzielenie licencji pozwala na współdzielenie zadań między pracownikami czy wspólne przygotowywanie plików tekstowych (Word) lub prezentacji (PowerPoint).

Trzy pakiety biznesowe w ramach Office 365:

Office 365 Business Essentials

Office 365 Business

Office 365 Business Premium

Pierwszy z nich, Business Essentials pozwala nam na korzystanie ze wszystkich aplikacji online. Do tego otrzymujemy dysk w chmurze - OneDrive - o rozmiarze 1TB, a także skrzynkę pocztową - Poczta Exchange - z 50GB. Do dyspozycji subskrybentów jest również komunikator i czat, a także mobilne aplikacje programu Office, dostępne także dla Android i iOS.

Office 365 Business pozwala na korzystanie z aplikacji online, a także na zainstalowanie podstawowego pakietu (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access) na komputerze. Podobnie jak w przypadku wersji Essentials mamy do dyspozycji dysk OneDrive - 1TB oraz mobilne aplikacje Office. Niedostępny jest jednak program do pracy zespołowej Micosoft Teams oraz Poczta Exchange. Oba pakiety łączy Business Premium. W tym przypadku mamy do dyspozycji aplikacje online, a także klasyczne do zainstalowania na komputerze. Poza tym dysk OneDrive - 1TB, Pocztę Exchange 50GB, komunikator i czat oraz mobilne aplikacje Office.

Korzystając z Office 365 musimy wykupić miesięczną lub roczną subskrypcję. Możemy ją zamówić na stronie https://home.pl/office365 . Aktualnie home.pl przygotowało specjalny kod

(O365-od-home.pl), który dodatkowo obniży cenę Office’a 365 (Business Essentials, Business, Business Premium) w abonamencie miesięcznym. Kod należy wpisać w koszyku zamówienia.