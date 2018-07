Adam Nawałka będzie selekcjonerem reprezentacji Polski tylko do 30 lipca. To już oficjalna informacja. Potem stery w kadrze przejmie nowy szkoleniowiec. Jego nazwiska jeszcze nie znamy.

Co ciekawe, trener Adam Nawałka dostał od Zbigniewa Bońka propozycję przedłużenia umowy z PZPN-em.- Rozmawialiśmy z Adamem bardzo intensywnie w ostatnich dniach. Dziś o godz 10 miałem nawet dla niego na biurku aneks do umowy dotychczasowej. Spojrzeliśmy sobie jednak głęboko w oczy i zdecydowaliśmy wspólnie, że reprezentacja potrzebuje korekt. Zdecydowaliśmy zatem, że kontrakt Adama Nawałki będzie obowiązywał do 30 lipca. Po tym terminie zaczniemy szukać nowego selekcjonera - powiedział Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.Skoro Zbigniew Boniek wyraził chęć przedłużenia umowy z Nawałką, to dlaczego szkoleniowiec z takiej możliwości nie skorzystał?- Uważam, że to jest już czas, by ktoś inny objął stery w reprezentacji Polski. Okoliczności dzisiejszego spotkania są smutne. Jest mi bardzo przykro, ale jednocześnie z optymizmem patrzę w przyszłość, zarówno reprezentacji Polski jak i swoją - powiedział na wstępie konferencji trener Adam Nawałka.A czy ustępujący selekcjoner reprezentacji Polski ma już plany na najbliższą przyszłość?- W tej chwili przygotowuję raport z pracy. On jest w zasadzie już prawie gotowy, ale chcę, by był skrupulatny. Potem daję sobie dwa tygodnie na reset i wypoczynek. Później natomiast będę podejmował decyzje o swojej przyszłości - oznajmił Nawałka.Podczas oficjalnej konferencji trener bił się też w pierś i otwarcie przyznał, że w ostatnim czasie popełnił "wiele błędów".- Biorę pełną odpowiedzialność za wyniki. Niestety, nie trafiłem ze składem. Selekcja wydawała mi się optymalna, ale pewne błędy popełniłem. Mam do siebie pretensje zwłaszcza o pierwszy mecz. Nie wszyscy zawodnicy byli w optymalnej formie. Niektórzy mieli problemy z regularnym graniem - przyznał szczerze Nawałka.Piłkarscy kibice w naszym kraju zadają sobie natomiast teraz pytanie, kto zastąpi na stanowisku Adama Nawałkę? Trener Zbigniew Boniek zdradził, że mimo iż oficjalnie zacznie szukać trenera po 30 lipca, to już teraz na jego biurku pojawiają się pierwsze CV.- Nowy trener na pewno musi znać 3-4 języki, ale też i polskich piłkarzy. A poza tym, powinien być ambitny. Przy wyborze selekcjonera będę kierował się swoim doświadczeniem - deklaruje Boniek.