(© Karolina Misztal)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Ostatnie doniesienia potwierdziły się. Ariel Borysiuk ponownie został piłkarzem gdańskiej Lechii. Zawodnik parafował z klubem umowę, która obowiązywać będzie przez 3,5 roku!

Ariel Borysiuk w ostatnich dniach rozwiązał umowę z Queens Park Rangers. Od tego czasu rozpoczęły się spekulacje, gdzie zagra. Wiele znaków mówiło o tym, że wróci do Gdańska. I tak też się stało!



Borysiuk do gdańskiego zespołu trafił po raz trzeci w swojej karierze. W drużynie biało-zielonych występował w latach 2014 – 2015 i rozegrał w tym czasie 54 mecze w ekstraklasie, zdobywając dwie bramki. Po raz drugi z kolei zawodnik reprezentował Lechię w rundzie wiosennej poprzednich rozgrywek Lotto Ekstraklasy, kiedy był wypożyczony z angielskiego Queens Park Rangers, i wystąpił w 14 meczach gdańszczan, strzelając jednego gola.



- Wracam do miejsca, w którym zawsze dobrze się czułem. Zarówno ja, jak i moja rodzina. To na pewno miało znaczący wpływ na to, że zdecydowałem się na powrót do Lechii – powiedział Ariel Borysiuk po podpisaniu kontraktu.



Piłkarz nie rozpocznie treningów z pierwszy zespołem Lechii od razu. Na razie bowiem wraca do Anglii, by załatwić formalności związane z przeprowadzką do Gdańska. Pierwsze, oficjalne zajęcia z zespołem odbędzie natomiast 30 stycznia.



Lechia w rundzie wiosennej będzie chciała za wszelką cenę wynagrodzić kibicom słabe wyniki z rundy jesiennej. Borysiuk ma tego świadomość.



- Wiem, w jakim miejscu znajduje się Lechia, ale nie wyobrażam sobie, by zabrakło nas w pierwszej ósemce. Mamy robotę do wykonania i wierzę, że sprostam temu wyzwaniu – dodał pomocnik.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.