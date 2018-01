Mateusz Lewandowski został wypożyczony na pół roku z Lechii Gdańsk do Śląska Wrocław. Wrocławianie zapewnili sobie prawo do pierwokupu piłkarza.

O wypożyczeniu piłkarza poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych agencja menagerska reprezentująca piłkarza F-MG.comMateusz Lewandowski piłkarzem Śląska był już w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017. Wtedy został wypożyczony do WKS-u z Pogoni Szczecin, która skreśliła go ze względu na to, że podpisał obowiązujący od 1 lipca kontrakt z Lechią Gdańsk.W wojskowych barwach rozegrał 13 spotkań (8 w pełnym wymiarze czasowym) i zanotował jedną asystę. Za swoją grę w stolicy Dolnego Śląska nie zbierał najlepszych recenzji.Po zakończeniu sezonu zgodnie z planem przeniósł się do Lechii. Nad morzem Lewandowski nie był jednak pierwszym wyborem. W bieżącym sezonie zaliczył zaledwie 10 występów w lidze (tylko dwa od pierwszej do ostatniej minuty) i jeden w Pucharze Polski (25 minut w przegranym 0:1 starciu z Bytovią Bytów). Ostatni raz na murawie pojawił się 30 października ubiegłego roku.Śląsk wypożyczył Lewandowskiego do końca trwającego sezonu i zapewnił sobie prawo do pierwokupu. Warto przypomnieć, że wychowanek Wisły Płock zadebiutował na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce w wieku 18 lat. Wtedy był już piłkarzem Pogon Szczecin, a w sierpniu 2014 - z łatką jednego z najbardziej utalentowanych i perspektywicznych lewych obrońców w Polsce - został wypożyczony na rok do występującego we włoskiej Serie B Virtus Entella.Na Półwyspie Apenińskim wielkiej kariery nie zrobił. Zaliczył 11 występów na zapleczu Serie A i wrócił do Szczecina. W Śląsku ma rywalizować o miejsce na lewej obronie z Portugalczykiem Augusto, gdyż cały czas niezdatny do gry jest Serb Djordje Cotra.