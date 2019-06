Oficjalnie: Michał Winiarski został następcą Andrei Anastasiego w Treflu Gdańsk!

Trzeba przyznać, że w Gdańsku sporo ryzykują z takim rozwiązaniem. Michał Winiarski co prawda siatkarzem był wybitnym, ale przecież nie musi to iść w parze z jego umiejętnościami szkoleniowymi.

- Przede mną ogromne wyzwanie, ale przymierzałem się do niego przez ostatnie dwa lata, pracując jako asystent trenera Roberto Piazzy. Czuję, że jest to ten moment, w którym mogę poprowadzić drużynę, więc przede wszystkim chciałbym podziękować władzom klubu za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mi tej roli. Dla podjęcia decyzji o rozpoczęciu pracy w roli pierwszego szkoleniowca bardzo ważne były ostatnie dwa lata u boku Roberto Piazzy, który według mnie jest fachowcem najwyższej półki, a dla mnie stał się także profesorem, od którego mogłem się niezmiernie dużo nauczyć. Oczywiście przez blisko 15 lat kariery zawodniczej przyglądałem się pracy bardzo wielu trenerów i czerpałem z ich doświadczenia, ale dopiero przechodząc "na drugą stronę" dokładnie poznałem od poszewki pracę trenerską, nauczyłem się jak prowadzić zespół, przekazywać zawodnikom wiedzę, by zadziałała ona w praktyce. Ogromnie cieszę się na ten nadchodzący sezon, przed nami na pewno wiele pracy, ale zrobimy wszystko, by miała ona jak najlepsze efekty - powiedział trener Michał Winiarski.

- Dla trenera Winiarskiego przyjście do Gdańska to na pewno też jeden z przełomowych momentów siatkarskiego życia, ponieważ rozpoczyna tutaj swoją drogę pierwszego szkoleniowca. Wierzymy, że tak jak do tej pory w przypadku wielu graczy, ta trenerska kariera będzie się tutaj owocnie rozwijać i także dla trenera indywidualnie będzie to początek czegoś wielkiego. O naszej współpracy myślimy długofalowo, by systematycznie krok po kroku dalej się rozwijać - mówi Dariusz Gadomski, prezes Trefla.

Umowa z Michałem Winiarskim podpisana została na dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Na stanowisku pierwszego szkoleniowca zastąpi od Andreę Anastasiego, który wysoko zawiesił mu poprzeczkę. Włoch prawdopodobnie wkrótce obejmie stery w Onico Warszawa.

Dodajmy, że drugim szkoleniowcem gdańszczan będzie Włoch Roberto Rotari, a statystykiem Dominik Posmyk. Na stanowisku trenera przygotowania fizycznego pozostaje Wojciech Bańbuła, fizjoterapeutą drużyny nadal będzie Piotr Ślugajski, a kierownikiem zespołu Jacek Rybak.

- Dobierając sztab szkoleniowy istotne dla mnie było, byśmy wszyscy pracowali według zbliżonego systemu. Z Roberto poznaliśmy się podczas mojej gry we Włoszech, wiele pozytywów słyszałem na jego temat także od trenerów zagranicznych, których znam bardzo dobrze. Przed nawiązaniem współpracy odbyliśmy wiele rozmów. Dla mnie praca z asystentem, który już na samym początku wspólnej drogi rozumie wizję, jaką chcę przekazać zawodnikom, jest naprawdę bardzo dużym handicapem. Roberto, tak samo zresztą jak i Dominik Posmyk, jest osobą bardzo dobrze zorganizowaną, bardzo szczegółową i precyzyjną co do statystyk i do liczb, co jest dla mnie nieocenioną pomocą. Cieszę się, że będę miał u boku ludzi, którzy bardzo dużo mi pomogą od strony czysto statystycznej, liczbowej - powiedział trener Michał Winiarski.