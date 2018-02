Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

To już oficjalna informacja. Przemysław Macierzyński, który w ostatnim czasie wypożyczony był do Benfiki Lizbona, ponownie zagra w biało-zielonych barwach. 18-letni napastnik podpisał z gdańskim klubem kontrakt, który obowiązywać będzie 3,5 roku.

Miniony sezon, ale też i rundę jesienną obecnych rozgrywek, Przemysław Macierzyński spędził na wypożyczeniu w Benfice Lizbona, gdzie występował w zespole juniorów. Potem 18-latek wrócił do Gdańska, gdzie z pierwszym zespołem trenował już od stycznia i uczestniczył również w obozie przygotowawczym biało-zielonych w Turcji.



- Sporo nauczyłem się podczas gry w Benfice, to była dla mnie prawdziwa szkoła futbolu - mówi Macierzyński. - Teraz wracam do Lechii, gdzie stawiam sobie ambitne cele. Jeden z nich, czyli debiut w Lotto Ekstraklasie już zrealizowałem, teraz chciałbym powalczyć o więcej minut na ligowych boiskach w pierwszym zespole. Będę ciężko pracował na swoją szansę i wierzę, że się ona pojawi - dodaje 18-latek, który w Lechii będzie występował z numerem 99.



Macierzyński piłkarzem Lechii jest od rundy wiosennej sezonu 2014/2015. W gdańskim zespole występował w drużynach juniorskich, zadebiutował również w biało-Zielonych barwach w Lotto Ekstraklasie, wchodząc na boisku w meczu przeciwko Jagiellonii Białystok w ostatnim spotkaniu rozgrywek 2014/2015.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.