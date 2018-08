OGŁOSZENIE 1



Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Edmund Fudalewski (tel. 586722253) ogłasza, że: dnia 12-09-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu w Pucku, przy ul. 1-go Maja 15, w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 252/13 o pow. 3.308 m2 o kształcie regularnym, zbliżonym do wieloboku. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana oraz nie jest ogrodzona. W części południowo- zachodniej działka jest częściowo zadrzewiona. Dojazd do nieruchomości od strony północno-wschodniej drogą gruntową (ul. Lipowa), teren działki lekko pofałdowany. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Szemud z dnia 25.10.2006 r. z późn. zm. nieruchomość położona jest w jednostce terytorialnej oznaczonej symbolem 12.15.MN- zabudowa jednorodzinna.

położonej: Koleczkowo Gmina Szemud, 84-207 Koleczkowo

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00060116/1.

Suma oszacowania wynosi 311 000.00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 207 333,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 31 100.00 zł w gotówce lub na konto komornika: PKO BP S.A. 0/Wejherowo 91102019120000940200118240 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.



OGŁOSZENIE 2



Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Edmund Fudalewski (tel. 586722253) ogłasza, że: dnia 12-09-2018 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu w Pucku, przy ul. 1-go Maja 15, w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej : działkę gruntu (w obrębie 6) nr 204/1 o powierzchni 313 m2 oraz wzniesioną na tym gruncie przerwaną budową dwurodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej (w ruinie) o projektowanej powierzchni użytkowej 366,4 m2 , przy 9,4% zaawansowania jego budowy, zastosowaniu współczynnika korekcyjnego k = 0,9 oraz

związana z tym konieczność rozbiórki części elementów budynku,

położonej: 84-200 Wejherowo. ul. Lelewela 17,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00047675/0.

Suma oszacowania wynosi 66 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 333,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.

6 650,00 zł w gotówce lub na konto komornika: PKO BP S.A. 0/Wejherowo 91102019120000940200118240 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.



Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.



OGŁOSZENIE 3



OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI



Komornik. Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Edmund Fudalewski (tel. 586722253)

ogłasza, że: dnia I2-09-2018r. o godz. 10:00 budynku Sądu w Pucku, przy ul. l-go Maja 15, w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 133/13,133/14, o łącznej powierzchni 985 m2 , zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 120 m2, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, najprawdopodobniej bez podpiwniczenia oraz budynkiem garażu o konstrukcji drewnianej, położonej: ul. Nowowiejskiego 12, 84-200 Wejherowo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00046355/4 stanowiącej współwłasność w udziałach:



- 4/6 niewydzielonej części nieruchomości,

- 1/6 niewydzielonej części nieruchomości,

- 1/6 niewydzielonej części nieruchomości,



W ewidencji gruntów budynek oznaczony jest jako budynek transportu i łączności, budynek został przystosowany na cele mieszkalne i podzielony na dwa budynki w zabudowie szeregowej, nie odnaleziono pozwolenia na budowę oraz dokumentu zgłaszającego zakończenie budowy i dokumentu zgłoszenia zmiany funkcji budynku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta z dnia 18-12-2001 r. , działka nr 133/14 położona jest w jednostce SSEW Strefa Specjalna Ekologicznie Ważna. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ulicy Chopina Uchwałą Rady Miasta z dnia 10-09-2013 r., działka nr 133/13 położona jest w jednostce teryt. oznaczonej symbolem 07KDL.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 237 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 700,00 zł w gotówce lub na konto komornika: PKO BP S.A. O/Wejherowo 91102019120000940200118240 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.



