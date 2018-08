• Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wzorem, wg którego należy przygotować oferty należy odebrać w Sekretariacie Zakładu.

• W konkursie ofert mogą brać udział świadczeniodawcy w rozumieniu obowiązujących przepisów z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

• Oferty pod rygorem odrzucenia – w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, opatrzonych nazwą i adresem oferenta i określeniem zakresu którego oferta dotyczy należy składać w terminie do: 20.08.2018 r. godz. 12:00 w Sekretariacie SPZOZ.

• Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Zakładu wg następującego harmonogramu:

• Informacji z zakresu konkursu ofert udziela Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru SPZOZ w Człuchowie osobiście lub telefonicznie /tel.602257307

• Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SPZOZ

• Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte nie przysługują środki odwoławcze.



• SP ZOZ w Człuchowie zastrzega sobie prawo w każdym czasie odwołania konkursu ofert w całości lub części,

przedłużenie terminu składania ofert, zmianę terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia

konkursu bez podawania przyczyn.



, działając na podstawie art. 26 i 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), zaprasza Świadczeniodawców do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie z SP ZOZ umów na udzielanie świadczeń zdrowotnychw rodzaju:w zakresie:- składania ofert do 20.08.2018 r. godz.12:00- otwarcia ofert 20.08.2018 r. godz.12:30- rozstrzygnięcia konkursu do 30. 08. 2018 r.