OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie działki nr 116/6 w miejscowości Mosty, obręb Lubowidz gmina Nowa Wieś Lęborska

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działki 116/6 w miejscowości Mosty, obręb Lubowidz gmina Nowa Wieś Lęborska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.04.2019 r. do 15.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, w godzinach 7:30 – 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 08.05.2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2019 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska