Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j: Dz.U..z 2017 poz.862 ze zm.) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U.2004 Nr.154 poz.1629), ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury oraz ustanawia się następujące formalne kryteria wyboru kandydatów:



I. Nazwa i adres instytucji kultury:



Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice

z siedzibą w Ugoszczy 12 b. 77-142 Ugoszcz



II. Organizator konkursu:

Wójt Gminy Studzienice



III. Nazwa stanowiska:

Dyrektor



IV. Wymagania niezbędne:



Dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice może być osoba, która:



a. jest obywatelem polskim, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,



b. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,



c. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora instytucji kultury,



d. cieszy się nieposzlakowaną opinią,



e. posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia,



f. posiada co najmniej 5 letni staż pracy w tym 2 letni staż na stanowisku kierowniczym lub wykonywała przez co najmniej 5 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku dyrektora instytucji kultury.



V. Wymagania dodatkowe :



a. umiejętność pracy w grupie i kierowania zespołem ludzi,



b. umiejętność organizowania i prowadzenia imprez kulturalnych,



c. umiejętność pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i artystycznymi.



d. być dyspozycyjnym, komunikatywnym oraz cechować się odpornością na stres.



e. znajomość przepisów: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, prawa pracy, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.



f. wiedza z zakresu pozyskiwania środków finansowych pochodzących ze źródeł pozabudżetowych, w tym Funduszy Europejskich.



VI. Wymagane dokumenty:



a. życiorys (CV),



b. list motywacyjny,



c. opracowana strategia funkcjonowania Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice (max. 2 strony A4),kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,



d. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz.286 ze zm.).



e. dokumenty (np. kopie świadectw pracy) potwierdzające wymagany, 5 letni staż pracy w tym 2 letni na stanowisku kierowniczym,



f. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,



g. oświadczenie o niekaralności,



h. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego,



i. inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,



Poświadczenia własnoręcznym podpisem kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, dokonuje kandydat.



Dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być podpisane czytelnie przez kandydata.



VII. Termin, sposób i miejsce składania wniosków o przystąpienie do konkursu oraz wymaganych dokumentów:



wnioski o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice lub pocztą na adres: Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice”, do dnia 4 września 2018 r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu).



VIII. Informacje dodatkowe:



a. z warunkami organizacyjno - finansowymi działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice kandydaci będą mogli się zapoznać w dniu 22 sierpnia 2018 roku, w siedzibie Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice, pod adresem: Ugoszcz 12 b, 77-142 Ugoszcz, w godzinach od 9.00 – 12.00,



b. przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: do 5 września 2018 r.,



c. wnioski, które wpłyną do urzędu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,



d. osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczną pod podanym przez siebie numerem telefonu,



e. informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminy Studzienice,



f. organizator konkursu zastrzega możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.



g. Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki zostanie powołany przez Wójta Gminy Studzienice na okres 5 lat.



h. dokumenty kandydata wybranego w konkursie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób biorących udział w konkursie mogą być odebrane przez kandydatów osobiście w terminie do 2 tygodni od zakończenia procedury konkursu i ogłoszenia wyników, a po upływie 2 miesięcy od zakończenia procedury naboru będą odsyłane kandydatom na podany adres do korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.



