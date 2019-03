Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysław Kobiałka na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2019 r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę pod adresem ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk w sali nr A 88, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 80-307 Gdańsk, Miszewskiego 3/6, Gdańsk , dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00026507/5 o powierzchni użytkowej 114,75 m2. Suma oszacowania wynosi 461 410,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 346 057,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 141,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 03 11602202 0000 0001 6048 0363 Nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Miszewskiego nr 3, o powierzchni użytkowej 114,75 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW nr GD1G/00026507/5 wraz z przynależnym udziałem 1/8 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki nr 101, obręb 0056, obszaru 0,0908 ha i prawo własności części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą KW nr GD1G/00026265/6.