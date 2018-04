OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI



Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W KOŚCIERZYNIE SZYMON RAJMUND SPORYSZ (tel. 58 38 05550 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.05.2018r.

w budynku Sądu Rejonowego W KOŚCIERZYNIE mającego siedzibę przy UL. DWORCOWEJ 2 w sali nr 10, odbędą się pierwsze licytacje nieruchomości :



1. o godzinie 09.00 odbędzie się licytacja nieruchomości gruntowej o pow. 1.900 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym, położonej w Grabowie Kościerskim przy ul. Akacjowej 29, 83-403 Nowa Karczma, dla której SĄD REJONOWY W KOŚCIERZYNIE WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze

KW GD1E/00008963/5

Nieruchomość posiada ustanowione prawo służebności mieszkania, które zostało oszacowane na kwotę 64.000,00 zł.

Suma oszacowania nieruchomości po odjęciu wartości służebności wynosi 118.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88.500,00zł.



Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.800,00zł.



2. o godzinie 09.10 odbędzie się licytacja nieruchomości gruntowej o pow. 10.200 m2 położonej w Grabowie Kościerskim przy ul. Akacjowej, 83-403 Nowa Karczma, dla której SĄD REJONOWY W KOŚCIERZYNIE WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze

KW GD1E/00032828/4



Suma oszacowania nieruchomości wynosi 33.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24.750,00zł.



Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.300,00zł.



Zgodnie z art. 962 § 1 KPC rękojmię można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

w kasie kancelarii komornika mieszczącej się przy UL. WOJSKA POLSKIEGO 1A, I PIĘTRO, 83-400 KOŚCIERZYNA, lub na konto komornika:



BGŻ BNP PARIBAS S.A. 31 2030 0045 1110 0000 0254 9580 podając jednocześnie nr księgi wieczystej, której dotyczy wpłata.



Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.



Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.







Komornik Sądowy

Szymon R. Sporysz

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.