OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1E/00038020/2, KW GD1E/00033314/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje dopublicznej wiadomości, że:w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, 83-400 Kościerzyna,ul.Dworcowa 2 w sali nr 0.04 odbędzie sięnieruchomości należących do dłużnika:Małgorzata Pogoda, położonych: 83-404 Nowa Karczma, Grabówko, dla których Sąd Rejonowy wKościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KWNieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej powierzchni 9.100 m2 położona w miejscowości GrabówkoGmina Nowa Karczma powiat kościerski. Dane ewidencyjne nieruchomości: Obręb – Grabówko, arkusz mapy -1, działka ewidencyjna nr 115, 116, 117, 118. Powierzchnia działki nr 115 wynosi 3.600 m2 , nr 116 wynosi3.300 m2 , nr 117 wynosi 1.100 m2 , nr 118 wynosi 1.100 m2 .nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 3.002 m2 położona w miejscowości Grabówko GminaNowa Karczma powiat kościerski. Dane ewidencyjne nieruchomości: Obręb – Grabówko, arkusz mapy - 1,działka ewidencyjna nr 114.1. Suma oszacowania nieruchomości o nr. KW GD1E/00038020/2 wynosił, zaś cena wywołaniajest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 250,00zł.2. Suma oszacowania nieruchomości o nr.KW GD1E/00033314/5 wynosił, zaś cena wywołaniajest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 250,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumyoszacowania, to jest:1. Godzina 14.45. KW GD1E/00038020/2: 2.700,00 zł,2. Godzina 14.55. KW GD1E/00033314/5: 1.100,00 zł.Rękojmia na poszczególne nieruchomości powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowejbanków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki dowypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. UWAGA!najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmię można uiścić także na konto komornika:UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedażpodlega opodatkowaniu podatkiem PCC.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Pouczenie:1. W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniemnumeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty.2. Zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii W terminie 3 dni przed wyznaczonymterminem oglądania nieruchomości.