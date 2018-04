Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku , Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn.. akt VI GUp 23/12 obejmującym likwidację majątku dłużnika został złożony do akt postępowania opis i oszacowanie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz własnościowego prawa do dwóch lokali niemieszkalny - stanowisk postojowych wchodzących w skład masy upadłości.



1. własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 199,90 m² położonego na 3 poziomach z pomieszczeniami mieszkalnymi na każdej kondygnacji - 7 pokoi, 3 łazienki, 2 kuchnie, położonych przy ulicy Stągiewej 11/2 w Gdańsku, zlokalizowanego w kwartale ulic: Stągiewna , Spichrzowa ,Chmielna i Motławska . Lokal położony jest na działce ewidencyjnej o numerze 69/1, jednostce ewidencyjnej Gdańsk M obręb 99 o powierzchni 5.144 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, z której lokal wydzielono w części 10214/1.000.000, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW numer GD1G/00183494/8,



2. własnościowego prawa do dwóch lokali niemieszkalnych - dwóch stanowisk postojowych oznaczonych numerami 84 i 85, o pow. użytkowej 36,0 m ² po 18,0 m² każdy, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW numer GD1G/00110494/6



W terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie zgodnie z treścią art. 319 ust.5 Ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze.



Zarzuty należy przesłać do Sędziego - komisarza Ireneusza Fojuth na adres Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80 – 126 Gdańsk podając sygn.. akt VI GUp 23/12.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.