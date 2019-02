Ogłoszenie o przetargach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie”

83-200 Starogard Gdański,

ul. Sobieskiego 7

tel. /fax 58 / 562 40 81

Ogłasza dwa niezależne przetargi nieograniczone na:

Zad 1: Roboty remontowe budowlane w Osiedlowym Domu Kultury ul. Reymonta 1 w Starogardzie Gd.

Zad 2: Roboty remontowe elektryczne w Osiedlowym Domu Kultury ul. Reymonta 1 w Starogardzie Gd.

1) Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” 83-200 Starogard Gdański, ul. Sobieskiego 7, pokój nr 20). Opłata za specyfikację wynosi 30 zł netto + VAT 23%, płatne w kasie Spółdzielni lub na konto bankowe banku PKO BP S.A. nr 43 1020 1909 0000 3202 0036 0172. SIWZ można odbierać od 07.02.2019 r.

2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót remontowych:

Zad.1: budowlane - roboty rozbiórkowe, roboty tynkarskie, roboty malarskie oraz roboty wykończeniowe.

Zad.2: elektryczne - tablice elektryczne, instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtyczkowych 230V, instalacja gniazd 3-fazowych, instalacja teletechniczna i instalacja ochrony od porażeń elektrycznych.

3) Wymagany termin wykonania robót:

Zad.1 – do 31.05.2019 r.

Zad.2 – do 31.05.2019 r.

4) Wysokość wadium i forma wniesienia określona jest w SIWZ.

5) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 16 w terminie:

Zad.1 – do 21.02.2019 r. do godz. 10:00

Zad.2 – do 21.02.2019 r. do godz. 12:00

6) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12 w dniu:

Zad. 1 – 21.02.2019 r. o godz. 10:15

Zad. 2 – 21.02.2019 r. o godz. 12:15

7) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

1. Piotr Pałubicki tel. 58/562 40 81, 532 154 370

2. Danuta Ćwiklińska tel. 58/562 40 81, 668 009 285,