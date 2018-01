OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI



Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W KOŚCIERZYNIE SZYMON RAJMUND SPORYSZ ( tel. 58 38 05550 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, żew budynku Sądu Rejonowego W KOŚCIERZYNIE mającego siedzibę przy UL. DWORCOWEJ 2 w sali nr 0.04, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika MACIEJA WIDZIŃSKIEGO, położonej w miejscowości Konarzyny gmina Stara Kiszewa, na działce nr 1078, dla której SĄD REJONOWY WNieruchomość to niezabudowana działka o pow. 3.001 m2, znajdująca się w sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz nieruchomości niezabudowanych.Suma oszacowania wynosi 73 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00zł. Zgodnie z art. 962 § 1 KPC rękojmię można uiścić najpóźniejw dniu poprzedzającym przetarg: w kasie kancelarii komornika mieszczącej się w Kościerzynie przyul. Wojska Polskiego 1A ( I piętro ) lub na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. :Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sąduo utracie rękojmi.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Komornik SądowySzymon R. Sporysz