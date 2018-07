KOŚCIERSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. ul. Świętojańska 5d



tel. 58-686-32-13, www.ktbs.com.pl



ogłasza przetarg nieograniczony –

ofertowy pisemny na :



Budowa budynku mieszkalnego 32 rodzinnego



Wadium w wysokości 100.000,00 zł należy wnieść w terminie do dnia 01.08.2018 r. do godz. 1000.



Termin składania ofert do dnia 02.08.2018 r. do godz. 9:00.



Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2018 r. o godz. 915 w siedzi-bie Spółki.



Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.ktbs.com.pl.