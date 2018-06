Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” 83-200 Starogard Gdański, ul. Sobieskiego 7 tel. /fax 58 / 562 40 81



Ogłasza przetarg nieograniczony na:



Budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w jed. adm.

os. 60-lecia ONP oraz boiska do siatkówki plażowej w jed.

adm. os. Kopernika SM „Kociewie” w Starogardzie Gdański

1) Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” 83-200 Starogard Gdański, ul. Sobieskiego 7, pokój nr 20). Opłata za specyfikację wynosi 30 zł netto + VAT 23%, płatne w kasie Spółdzielni lub na konto bankowe banku PKO BP S.A. nr 4310201909 0000320200360172. SIWZ można odbierać od 02.07.2018 r.2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie::Część I:a) Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Juranda ze Spychowa w Starogardzie Gd.b) Dostawa i montaż karuzeli na placu zabaw przy budynku os. 60-lecia ONP 6 w Starogardzie Gd.Część II:a) Budowa siłowni zewnętrznej ze strefą relaksu na os. Konstytucji 3 Maja w Starogardzie Gd.b) Dostawa i montaż 3 szt. stojaków do rowerów na terenie przy boisku wielofunkcyjnym os. Konstytucji 3 Maja w Starogardzie Gd.Część III:Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Kopernika w Starogardzie Gd.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na poszczególne zadania.3) Wymagany termin wykonania robót:Część I - do 30.09.2018 r.Część II - do 30.09.2018 r.Część III - do 30.09.2018 r.4) Wysokość wadium i forma wniesienia określona jest w SIWZ.5) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 16 w terminie do 16.07.2018 r. do godz. 10:006) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12 w dniu 16.07.2018 r. o godz. 10157) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:1. Piotr Pałubicki tel. 58/562 40 81, 532 154 3702. Danuta Ćwiklińska tel. 58/562 40 81, 668 009 285