OGŁOSZENIE

Zarząd Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena" z siedzibą w Gdańsku, ul. Migowska 77 A

ogłasza

ustny nieograniczony przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego na warunkach prawa odrębnej własności położonego w Gdańsku przy ul. Warneńskiej 10E m 3

• powierzchnia użytkowa 83,89 m2, parter,• 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, hall,• cena wywoławcza 350.900,- zł, wysokość wadium 17.545,- złPrzetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 9 w dniu 20.02.2018 r. o godz.10.00.Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni ING Bank Śląski S. A.Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli do dnia 20.02.2018 r. wpłynie na rachunek bankowy Spółdzielni.Wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium zalicza się na poczet ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia lokalu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny nabycia w Terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu Spółdzielnia zwraca wpłacone wadium stosownie do ustaleń zawartych w Regulaminie przetargu na zbycie lokali na warunkach prawa odrębnej własności przez LWSM „Morena". Wygrywający przetarg zobowiązany jest do pokrycia następujących kosztów:• koszty aktu notarialnego,• koszty podatku od czynności cywilno-prawnych• koszty założenia księgi wieczystej (w tym koszty uzyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów oraz koszty założenia i uzyskania wypisu z kartoteki lokalowej),• koszt gruntu 163,42 zł,Z Regulaminem przetargu na zbycie lokali na warunkach prawa odrębnej własności przez LWSM „Morena" można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni ( pok. nr 4 ), lub na stronie internetowej www.morena.com. plLokal można oglądać w dni robocze — najpóźniej w dniu przetargu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla (tel. 58 348 51 57 )Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.