Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubichowo, ul. Leśna 12,

83-240 Lubichowo, ogłasza przetarg publiczny w formie ofertowej na sprzedaż:

samochodu osobowego marki Renault Trafic, nr rejestr. GSTHE22, rok prod. 2007,

nr VIN VF1JLBJB67V306353, – cena wywoławcza 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie nadleśnictwa (pokój nr 3) przy ul. Leśnej 12, 83-240 Lubichowo, do dnia 28.03.2019 r., do godz. 10**00** z napisem:

„Przetarg na samochód. Nie otwierać do dnia 28.03.2019 r., do godz. 10**15**”.

W/w samochód można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Lubichowo przy ul. Leśnej 12, 83-240 Lubichowo w dniach: 25-27.03.2019 roku, w godzinach 900-1400.

Wadium w kwocie 2200,00 zł. należy wpłacić gotówką w kasie nadleśnictwa do dnia 28.03.2019 roku do godz. 10**00, lub przelewem na konto nadleśnictwa – BGŻ PARIBAS S. A. o/Starogard nr 33 2030 0045 1110 0000 0040 3710**, z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na konto nadleśnictwa do dnia 28.03.2019 r., z dopiskiem „Wadium na samochód”.

Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Lubichowo w dniu 28.03.2019 r. o godz. 10**15**, (sala narad - budynek administracyjno-edukacyjny).

Wadia złożone przez oferentów zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, a wadium oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet należności.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania, jak również prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu bez podania przyczyn.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem ofertowym i klauzulą informacyjną można znaleźć na stronie internetowej http://www.lubichowo.gdansk.lasy.gov.pl lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa, a dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 58-5885880