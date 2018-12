Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłościowej - Amber Gold

Syndyk masy upadłości Amber Gold sp. z. o.o. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 326 ust.1 Ustawy z dnia 25.02.2003 r. Puin oraz na podstawie postanowienia Sędziego – komisarza z dnia 31.10.2017 r., sygn. akt: VI GUp 23/12 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

znaku towarowego graficzno tekstowego: Amber Gold; urząd rejestrujący: EUIPO; numer zgłoszenia: 010928513; data zgłoszenia: 31.05.2012 r.; chroniony do 31.05.2022 r.; numery klas wg klasyfikacji nicejskiej, do których przypisano towary i usługi chronione znakiem: 9,14,16,35,36,39,41 - za najwyższą zaoferowaną kwotę

Oferty pisemne zawierające dane oferenta, przedmiot sprzedaży oraz proponowaną cenę nabycia w PLN , należy składać na adres Biuro Syndyka, ul. Stągiewna 11, 80-750 Gdańsk, najpóźniej do dnia 18.12.2018 r. Liczy się data wpływu ofert do biura syndyka. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na przedmiot przetargu. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ oferta na zakup znaku towarowego ”. Wybór oferty zostanie dokonany w dniu 19.12.2017 r. o godzinie 12.00, o wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje poprawność złożonej oferty pod względem formalnym oraz najwyższa zaproponowana cena netto w PLN za przedmiot przetargu, do której doliczony zostanie należny podatek VAT 23% (cena brutto).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest dokonanie wpłaty całej ceny sprzedaży (brutto) na rachunek Upadłego.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży bądź odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail biuro@ambergold.com.pl