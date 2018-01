Masz zdjęcie do tego tematu?

III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni z Oddziałem Dwujęzycznym im. Marynarki Wojennej RP po raz kolejny znalazło się w ścisłej czołówce rankingu najlepszych liceów i techników 2018, przygotowanego przez portal edukacyjny "Perspektywy". Z kolei najlepszym technikum w województwie pomorskim zostało Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.

Nie jest to jedyny sukces gdyńskiej "Trójki". Szkoła zajęła też trzecie miejsce w rankingu Szkół Olimpijskich. To awans o trzy miejsca w porównaniu do ubiegłego roku. W rankingu zostały uwzględnione wyniki 52 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego.Od początku istnienia gdyński ogólniak przyciąga zdolnych uczniów z całego kraju. Absolwenci studiowali i studiują w najlepszych uczelniach Polski i świata - od Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez Sorbonę, Oxford i Cambridge, po MIT, Columbia, Harvard i Yale.W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2017 roku zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.Głownym kryterium były wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.Dodajmy, że najlepszym liceum ogólnokształcącym zostało XIII LO w Szczecinie, a technikum numer 1 - Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu.- Pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć. I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, które publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, a która wspina się coraz wyżej w zestawieniu. Gdzie najlepiej wypada matura z matematyki , a gdzie jest najwięcej laureatów olimpiad – przyznają twórcy rankingu.W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 weszli przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).