Ogród na dachu – nowy trend, przyjemny i pożyteczny

Większość z nas zapewne doceni głównie piękne widoki rozpościerające się z dachów budynków i relaks w otoczeniu zieleni, jednak coraz więcej deweloperów i projektantów bierze pod uwagę również funkcję ekologiczną.

- Trend do tworzenia przestrzeni zielonych na dachach budynków jest w Polsce stosunkowo nowy. Bardzo daleko nam jeszcze do wykorzystania wszystkich możliwości, które ze sobą niesie. Póki co jest głównie narzędziem pozwalającym, w myśl przepisów planowania przestrzennego, na realizację bardziej intensywnej zabudowy. A w rzeczywistości za tym trendem kryje się dużo więcej - mówi Wojciech Witek z pracowni Iliard Architecture & Interior Design.

Zielone dachy ograniczają zużycie energii elektrycznej, zwiększają izolację termiczną budynku (zielony dach chroni przed nadmiernym ogrzewaniem a zimą przed oziębieniem), a także redukują hałas.

Nic więc dziwnego, że niektóre kraje zdecydowały się na usankcjonowanie stosownych przepisów, których celem jest poprawa ogólnej sytuacji ekologicznej większych miast. Obywatele Niemiec, którzy zdecydują się na zamieszkanie w budynku z zielonym dachem, mogą liczyć na ulgi podatkowe. W największych miastach Szwajcarii już w 2002 r. wprowadzono obowiązek zazieleniania wszystkich nowych budynków pokrytych dachem płaskim. W niektórych aglomeracjach Stanów Zjednoczonych wprowadzono natomiast przepisy, w świetle których zielony dach musi znajdować się na każdym budynku użyteczności publicznej, czego przykładem może być chociażby miejski ratusz w Chicago.

Ciekawe realizacje tego ekologicznego trendu odnajdujemy również w Polsce. Wśród najbardziej znanych możemy wymienić choćby Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, Sąd Najwyższy, wieżowiec Sky Tower we Wrocławiu, Centrum Nauki Kopernik, Opera Białostocka, centrum handlowe Złote Tarasy, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach czy Poleczki Business Park.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: