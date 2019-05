Okrągły stół przed ECS w Gdańsku. Biało-czerwona instalacja stoi już przed ECS. Czy usiądziemy przy nim razem?

Jeszcze inni uważali okrągły stół, który stanął w Pałacu Namiestnikowskim za synonim zdrady. - Targowica! - krzyczeli. Niektórzy powtarzają to także dziś. Nie przekonuje ich argument, że to między innymi dzięki porozumieniu „komuchów” z „solidaruchami” Polacy odzyskali wolność bez przelewu krwi.

- Uczyliśmy się demokracji w biegu - wspominają uczestnicy obrad. Dotyczy to zarówno opozycjonistów, jak i przedstawicieli władzy, choć ci ostatni ciągle jeszcze uważali, że demokracja bez przymiotnika „socjalistyczna” jest nie do przyjęcia. - Dla nich to był tylko manewr, który umożliwiał im dalsze trwanie - oceniał Bogdan Borusewicz. - Chcieli takich zmian, które niczego nie zmieniały.

Oceniając po latach okrągły stół, Lech Wałęsa w książce „Droga do prawdy. Autobiografia” pisał: „Strona solidarnościowa uzyskała wówczas maksimum tego, co było możliwe. W tamtym czasie nie było innego rozwiązania jak kompromis z rządzącymi. Spotkanie przy Okrągłym Stole było konieczne. W łańcuchu walki narodu z komunizmem to było ogniwo. Komunizm i tak by się prawdopodobnie skończył, tylko znacznie później i może też krwawo”.

- Czwartego czerwca skończył się w Polsce komunizm - ogłosiła w państwowej telewizji aktorka Joanna Szczepkowska. To był szok. Boże drogi, kto by pomyślał…

Ten trzeci okrągły stół Beata i Jarosław Szymańscy przygotowali na obchody trzydziestej rocznicy wyborów z czwartego czerwca 1989 roku, na święto Wolności i Solidarności. Ma stanąć przed budynkiem ECS obok fontanny.

- Chodziło nam o to - mówił „Dziennikowi Bałtyckiemu” Basil Kerski, dyrektor ECS - żeby podczas tegorocznych obchodów tego wydarzenia dokonać nobilitacji idei okrągłego stołu, idei dialogu i kompromisu.

To nie będzie oczywiście kopia stołu z Henrykowa, ale zgodnie z duchem współczesności - instalacja. Składa się z kilkudziesięciu części, które można na różne sposoby zestawiać. Słowem - stół uniwersalny. Są też trzy podstoliki, które mogą być dołączone do instalacji. Jej średnica wynosi 15 metrów, więc przy stole zmieścić się może nawet sto osób. Można go wykorzystać do debat, można zorganizować jakiś spektakl, a po odpowiednim ustawieniu może służyć do przeprowadzenia warsztatów albo zabaw dla dzieci.

- Wszyscy uczestnicy obrad są przy takim stole równi - wyjaśnia profesor Szymański. - Taki stół łączy - jak w domu, gdy rodzina zbiera się przy kolacji. Projektując go, staraliśmy się, by nie był pompatyczny, bo ma być tylko tłem dla tego, co się będzie przy nim działo.

- Porozumienie zawarte przy okrągłym stole w 1989 roku wpłynęło na moją decyzję powrotu do Polski, bo przebywałem wtedy za granicą i rozpatrywałem możliwość pozostania tam na stałe - kontynuuje Jarosław Szymański. - Wróciłem i nie żałuję, bo żyjemy w ciekawych czasach.