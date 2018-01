Prawie 3 tysiące nadesłanych filmów z ćwiczeniami ambasadorów Drużyny Energii, hektolitry wylanego potu, ale i niebagatelne wyniki - to efekt pierwszego miesiąca ćwiczeń w Drużynie Energii. Najaktywniejsza szkoła grudnia, Zespół Szkolno-Przedszkolny w małopolskich Olszynach, nadesłała ich aż 140!

W rywalizacji bierze udział 36 uczniów klas VI i VII z tej niewielkiej szkoły w województwie małopolskim. Wraz ze swoim nauczycielem wychowania fizycznego -– pokazali oni, że najważniejsze w osiągnięciu sukcesu jest zaangażowanie i pasja. Dzięki tym cechom będą cieszyć się ze wspólnego treningu z ambasadorami Drużyny Energii. Jeszcze w styczniu do Olszyn pojadą, by ocenić na żywo, jak ci ambitni młodzi ludzie radzą sobie z turbokozakowym treningiem.– skomentował wyniki tuż po ich ogłoszeniu. -i - dodał.Drugie miejsce zajęło Gimnazjum w Łęgu Probostwie z Drobina. 48 uczniów pod kierunkiem nauczycielanakręciło łącznie 178 filmów z ćwiczeniami i dosłownie otarło się o zwycięstwo.Na „pudle” znalazła się także Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama z Gdyni, na czele ze swoją nauczycielką wf-u24 uczniów tej szkoły nadesłało 75 filmików.Uczniowie najchętniej wykonywali ćwiczenie Bartosza Ignacika (przesłali aż 953 próby), choć nie mniej popularne były treningi Krzysztofa Ignaczaka (900 prób). Najbardziej skomplikowana okazała się propozycja Krzycha Golonki (wykonało ją 482 uczniów).i - powiedział prowadzący „Turbokozaka”,To jednak nie koniec sportowej rywalizacji. Kolejne ćwiczenia zaproponowane przez ambasadorów już za kilka dni. Każda ze stu szkół zakwalifikowanych do Drużyny Energii ma jednakowe szanse, aby osiągnąć najlepszy wynik stycznia i zaprosić do siebie gwiazdy programu.- podsumowujeDyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Enerdze SA.Więcej informacji oraz filmy z ćwiczeniami ambasadorów na DruzynaEnergii.pl