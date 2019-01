Open House Gdańsk 2018. Wrzeszcz odsłania swoje zakamarki!

Pomimo tego, że Wrzeszcz został w dużej mierze zniszczony przez działania wojenne 1945 roku, to wiele miejsc do dziś zachowało swój pierwotny charakter. Zabytkowe wille wzdłuż alei Zwycięstwa, czy dwory w Królewskiej Dolinie obecnie pełnią rozmaite funkcje użyteczności publicznej, co też powoduje, że dostęp do nich jest po prostu ograniczony. W ten weekend każdy może jednak zaspokoić swoją ciekawość.

- Jest to druga edycja festiwalu, który polega na zwiedzaniu różnych przestrzeni, budynków użytku publicznego czy mieszkań prywatnych czy pracowni artystów. Łącznie zgromadziliśmy aż 65 lokalizacji w całym Wrzeszczu - Diana Lenart, organizator wydarzenia.