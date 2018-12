Open'er 2019 w Gdyni. Kolejne gwiazdy: Vampire Weekend, Lil Uzi Vert, Rudimental i Shack Wes

Festiwal Open'er Gdynia, 3-6 lipca 2019 - kolejne gwiazdy.

Do programu przyszłorocznego Open'era można dopisać cztery kolejne punkty: Vampire Weekend, Lil Uzi Vert, Rudimental i Shack Wes.

Przyjazd Vampire Weekend to właściwie wyrównanie rachunków. Nowojorski zespół wydał pierwszy album w 2008 r., ale jeszcze nigdy nie udało się go sprowadzić do Polski. Zasługą Vampire Weekend jest oswojenie indie-rocka z elementami muzyki afrykańskiej. W Gdyni będą promować swój najnowszy, planowany na pierwszą połowę 2019 r. krążek.

Lil Uzi Vert należy do nowego pokolenia amerykańskich raperów, współpracował już m.in. ze znanymi z tegorocznego Open'era Migos, Kanye Westem, Gucci Mane i Travisem Scottem. Podczas festiwalu będzie już po wydaniu debiutanckiego LP "Eternal Atake".

Rudimental występowali na Open'erze już w 2014 r. Teraz Rudimental w pełnym składzie wraca do Gdyni z nowym albumem i ponownie rozgrzeje publiczność mieszanką drum’n’bassu i r’n’b oraz przebojami „Waiting All Night”, „Not Giving In” „Bloodstream” czy „These Days”.

Khadimou Fall, znany jako Sheck Wes, to amerykański raper senegalskiego pochodzenia, który jeszcze jako nastolatek podpisał kontrakt z Kanye Westem i Travisem Scottem. W październiku br. fani doczekali się w końcu debiutanckiego albumu "Mudboy", który miał premierę w październiku i zbiera bardzo dobre recenzje). W swych kawałkach Sheck Wes skupia się głównie na wątkach autobiograficznych i życiu na ulicach Nowego Jorku, ale nie unika również wersów będących ukłonem w stronę jego senegalskich korzeni.

Cztery dzisiejsze ogłoszenia nie są pierwsze. Swój przyjazd do Gdyni potwierdzili już wcześniej Travis Scott, The 1975 i Greta van Fleet.

Open'er Festival 2019 odbędzie się w dniach 3-6 lipca na terenie lotniska w Gdyni Kosakowie. Jeszcze w sprzedaży są karnety Early Bird (dostępne do 17 grudnia lub do wyczerpania puli) w cenach:

Open'er 2019 w Gdyni. Bilety, karnety

Od września można kupić karnety w sprzedaży Early Bird, która potrwa do 12.09.2018 lub do wyczerpania puli karnetów.



Ceny karnetów w sprzedaży Early Bird:

Karnet 4 dni + pole namiotowe 619 zł

619 zł Karnet 4 dni 519

519 Karnet weekendowy (pt.,sob.) 399zł

399zł Karnet weekendowy (pt.,sob) + pole namiotowe 469zł

Ceny biletów i karnetów w regularnej sprzedaży (od 18.12.2018 do 10.06.2019):

bilety jednodniowe 279 zł

279 zł karnet 4 dni + pole namiotowe 699 zł

699 zł karnet 4 dni 599 zł

599 zł karnet weekendowy (pt.,sob.) 419 zł

419 zł karnet weekendowy (pt.,sob) + pole namiotowe 489 zł

Ceny biletów i karnetów w sprzedaży Final Cut (od 11.06.2019, o ile będą dostępne po zamknięciu sprzedaży Regular Tickets):

bilety jednodniowe 289 zł

289 zł karnet 4 dni + pole namiotowe 739 zł

739 zł karnet 4 dni 639 zł

639 zł karnet weekendowy (pt.,sob.) 439 zł

439 zł karnet weekendowy (pt.,sob) + pole namiotowe 509 zł

