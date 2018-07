21 lipca o 20.00 na Targu Węglowym, gdańszczanie i turyści obejrzą operę „Don Giovanni” Wolfganga A. Mozarta. Wcześniej, o godz. 12.00, można będzie poznać Operę Bałtycką od kulis podczas specjalnych, oprowadzań po budynku.

Elegancka scenografia Teatro Lauro Rossi, stylizowane kostiumy i relacje między bohaterami mogą przyciągnąć tłumy. Na pokaz opery pod chmurką warto wybrać się wcześniej i z własnym kocem.- Historia opery rozpoczyna się w Pradze w 1787 roku. Mozart zaczyna pisać muzykę w Wiedniu. Na początku października wraz z żoną Konstancją przybywa do Pragi, by tu dokończyć dzieło i przygotować spektakl. Na mieście afisze anonsują nową operę, której pełen tytuł brzmi „Don Giovanni, czyli Rozpustnik ukarany”. Niestety nie udaje się dotrzymać pierwotnego zaplanowanego terminu - 14 października, kiedy to premiera miała uświetnić przyjazd jednej z arcyksiężniczek, która w Pradze miała spotkać się ze swym narzeczonym, księciem saskim. Jednak zapoznawszy się z treścią dzieła chyba znano, że zupełnie nie nadaje się ono na tę okazję, zatem premierę przesunięto na 29 października. Nie ma więc na niej książęcych narzeczonych, ale ponoć za to pojawia się sędziwy już wówczas Casanova, który miał podpowiedzieć da Pontemu kilka pomysłów. Prażanie przyjmują dzieło z ogromnym entuzjazmem. A Mozart musi odczuwać ogromną satysfakcję - opowiada Jerzy Snakowski.Plenerowe projekcje oper na Targu Węglowym organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród melomanów. Raz w roku w jeden z wakacyjnych wieczorów, gdańszczanie zasiadają przed ogromnym diodowym ekranem, oglądają wybraną operę i słuchają komentarza na żywo w wykonaniu operowego eksperta - Jerzego Snakowskiego oraz sopranistki Katarzyny Hołysz. Plenerowy pokaz opery na Targu Węglowym odbywa już po raz dziewiąty.- Don Giovanni to nikt inny jak Don Juan - libertyn, rozpustnik, anarchista i uwodziciel. Tyle, że Mozart pokazuje go nieco inaczej. Opera skupia się nie na jego kolejnych miłosnych podbojach, a raczej na wiecznej ucieczce przed ofiarami. Te śpiewające sopranami furie kochają go i nienawidzą jednocześnie. Chcą się mścić, bo zostały albo porzucone albo nie do końca zaspokojone. Ale przede wszystkim ścigają go po to, by być bliżej niego. Jednak Don Giovanni nie zamierza smakować czegoś, czego już próbował. Szuka coraz to nowych doznań, by w finale wpaść w ramiona śmierci, która okazuje się być… mężczyzną.Spośród wykonawców na plan pierwszy wysuwa się wykonawca partii Don Giovanniego - Ildebrando D’Arcangel, znakomity wokalnie, aktorsko, energiczny i co w tej roli istotne - przystojny - mówi Snakowski.Partnerem wydarzenia jest Opera Bałtycka w Gdańsku, która zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty teatralne związane z tematyką oper prezentowanych w tegorocznej edycji wydarzenia oraz do poznania Opery od kulis. Zwiedzanie odbędzie się w dwóch grupach o godz. 12.00. Adres: Opera Bałtycka, Aleja Zwycięstwa 15. Wstęp wolny, zapisy: warsztaty @ikm.gda.pl.„Don Giovanni”, Wolfgang Amadeusz Mozart to spektakl z 2011 roku. Czas trwania: 2 godz. 54 min. Spektakl: Sferisterio Opera Festival, Teatro Lauro Rossi, Macerata 2011 (Włochy), reżyseria: Pier Luigi Pizzi.