Opinia w sprawie poczytalności zabójcy Pawła Adamowicza. Będzie dodatkowa obserwacja psychiatryczna Stefana W.?

Wniosek o przeprowadzenie dodatkowej obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego Stefana W. jest efektem jednorazowego badania przez biegłych psychiatrów. Lekarze stwierdzili, że "nie byli w stanie wypowiedzieć się co do stanu poczytalności podejrzanego" po badaniu, które przeprowadzili w środę 30 stycznia 2019 r. Swoją opinię dotyczącą poczytalności zabójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza sporządzali przez 3 tygodnie. To właśnie od kwestii poczytalności zależy czy zamachowca czeka sądowy proces i wyrok.

W sporządzonej opinii biegli zawnioskowali o przeprowadzenie dodatkowej obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego Stefana W. Po jednorazowym badaniu nie byli bowiem w stanie wypowiedzieć się co do stanu poczytalności podejrzanego. Prokurator przygotuje i skieruje do sądu wniosek o orzeczenie wobec podejrzanego obserwacji sądowo-psychiatrycznej - relacjonuje prokurator Grażyna Wawryniuk, pełniąca funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Wcześniej prokurator zapowiadała przekazanie biegłym dokumentacji medycznej dotyczącej czasu, kiedy podejrzany był leczony m.in. z okresu pobytu w jednostkach penitencjarnych, także z 2016 roku, kiedy wystąpiły u niego zaburzenia psychiczne o charakterze choroby.

Zespół dwóch psychiatrów, który badał Stefana W., musi teraz podjąć decyzję, czy jednorazowa konsultacja była wystarczająca, by wydać opinię o poczytalności mężczyzny.

Biegli mogli uznać, że Stefan W. może odpowiadać przed sądem za zabójstwo lub, że w momencie popełnienia czynu był niepoczytalny, co wyklucza odpowiedzialność karną. W tym drugim przypadku stwierdziliby tym samym, że dokonując mordu na prezydencie Gdańska, Pawle Adamowiczu „nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem”.

Trzeci scenariusz. Chodzi o ewentualność, w której eksperci uznają, że jednorazowe badanie nie wystarczy. Mogą wówczas zawnioskować o dłuższą obserwację Stefana W., a ich wniosek w tej sprawie rozpatrzy sąd.