Opóźnienia na liniach tramwajowych w Gdańsku [27.11.2018]. Problemy są spowodowane awarią tramwaju linii nr 6

Opóźnienia na liniach tramwajowych w Gdańsku [27.11.2018]

Aktualizacja godz. 7.22

Ruch tramwajowy przywrócony na stałe trasy, w dalszym ciągu występują opóźnienia na liniach tramwajowych.

Aktualizacja 7.15

Wprowadzono komunikację zastępczą na odcinku Oliwa - Pomorska / Chłopska.



Godz. 7

Z powodu awarii tramwaju linii 6 przed przystankiem Opacka jadącego w kierunku Centrum, możliwe opóźnienia na liniach: 2, 5 i 6.

We wtorek 27 listopada 2018 r. ok. godz. 7 zepsuł się tramwaj linii nr 6. Do awarii doszło na ul. Pomorskiej, przed przystankiem Opacka w Oliwie, w kierunku centrum Gdańska.

- W związku z awaria możliwe są opóźnienia tramwajów na liniach: 2, 5 i 6 - informuje dyżurny ZTM w Gdańsku.

