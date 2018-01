Orkan Friederike (Fryderyka) nadciąga nad Polskę. Do naszego kraju ma dotrzeć po południu w czwartek, 18 stycznia 2018 r. (18.01.2018). Zobaczcie mapę orkanu aktualizowaną na żywo!

Orkan Friederike (Fryderyka) styczeń 2018

Orkan Friederike (Fryderyka) w Niemczech - wideo:

Orkan Friederike (Fryderyka) - ostrzeżenie IMGW

Orkan Friederike (Fryderyka) na Pomorzu

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE i ZAWIEJACH ŚNIEŻNYCH - ZAGROŻENIE I STOPNIA: Dla województwa pomorskiego na najbliższe dwa dni prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, okresami w porywach do 80 km/h. Wiatr południowo-wschodni stopniowo skręcający na północno-zachodni. W nocy zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane silnym wiatrem. Okresami spadek widzialności do 100 m. Przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie do 8 cm.

Orkan Friederike (Fryderyka) dał już się we znaki mieszkańcom Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz krajów Beneluksu. W Kolonii wiatr wiał z prędkością nawet do 130 kilometrów na godzinę. Orkan zmierza z zachodu na wschód. W czwartek (18.01.2018) po południu ma dotrzeć do Polski.Śledź na bieżąco orkan 18.01.2018r.:Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla wielu województw w naszym kraju. Na zachodzie Polski wiatr ma wiać z prędkością w porywach do 110 kilometrów na godzinę! W szczytowych partiach gór powiać może nawet 140 km/h.Na Pomorzu w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu , nad morzem lokalnie deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 2 cm na wschodzie do 6 cm na zachodzie. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny w porywach od 60 km/h w głębi lądu do 70 km/h nad morzem, lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, południowy i południowo-wschodni.W nocy zachmurzenie duże i opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm do 8 cm. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni skręcający na kierunki północne. Silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 100 m.W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu i śniegu z deszczem, lokalnie przejściowo deszczu. Początkowo lokalnie na południu kraju możliwe burze. Miejscami opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północy kraju o 5 cm, 8 cm, na Mazowszu i Podlasiu miejscami o 10 cm, w górach o 7 cm.Miejscami zawieje śnieżne, w których widzialność może spadać lokalnie do 100 m. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, z różnych kierunków południowych, od zachodu kraju skręcający na kierunki zachodnie. Na północy przeważać będą kierunki północne i wschodnie, na pozostałym obszarze południowe i zachodnie. Na północnym wschodzie oraz na północnym zachodzie porywy wiatru do 65 km/h, nad morzem do 80 km/h.