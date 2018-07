Gdańszczanin, Oskar Piechota, po raz pierwszy w karierze musiał przełknąć gorzką pigułkę porażki. W sobotę przegrał w Las Vegas z Geraldem Meerschaertem.

11 zwycięstw miał na swoim koncie Oskar Piechota przed sobotnią galą UFC w Las Vegas. Mało tego, w starciu z Amerykaninem Geraldem Meerschaertem uchodził za faworyta. W sportach walki często jednak nawet mały błąd może wiele kosztować zawodnika. I tak też było w przypadku Piechoty.Gdańszczanin dobrze otworzył pojedynek i w pierwszej rundzie prezentował się naprawdę przyzwoicie. Pierwsze minuty zdecydowanie należały do niego i w kartach punktowych z pewnością prowadził. Niestety, armagedon nadszedł w drugiej rundzie. Już na początku Amerykanin był w parterze blisko skończenia walki. Nasz zawodnik jeszcze wtedy zdołał jednak się wybronić.Z czasem gdańszczanin zaczął opadać z sił, a rywal bezlitośnie z tego korzystał. W końcowych fragmentach drugiej rundy Meerschaert rozpoczął duszenie Polaka w parterze, a sędzia w momencie, kiedy zauważył, że naszemu zawodnikowi "odcięło" tlen, przerwał pojedynek. Zresztą, całkowicie słusznie.Po walce gdańszczanin nie szukał usprawiedliwień, choć przyznał, że ma do siebie duży żal. W końcu to jego pierwsza porażka w zawodowej karierze."Nie będę wypisywał tu żadnych haseł motywacyjnych, ani usprawiedliwień.Przegrałem walkę, a to boli najbardziej. Bardzo chciałbym, aby było inaczej, ale czasu nie cofnę. Mam do siebie duży żal i tylko do siebie, potrzebuje trochę czasu, żeby to przełknąć. Dziękuję za wsparcie przed jak i po walce" - napisał na Facebooku Piechota.